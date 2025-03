Robert Pattinson y su rol en 'Mickey 17', su próxima película: "Personaje complicado"

Escrita, dirigida y coproducida por Bong Joon-Ho, 'Mickey 17' llega como una cinta prometedora para causar un momento de risa en las salas de cine. Llegará a Colombia el 6 de marzo de 2025 y su actor principal, Robert Pattinson, habló de lo feliz que se encontraba de participar en este proyecto, en especial lado de este importante director.

Este es el tráiler

Robert Pattinson y su felicidad en 'Mickey 17'

"Creo que él es totalmente original y es uno de esos directores como George Lucas o David Lynch, o alguien que tiene un modo de ver el mundo que es muy idiosincrático y sólo él puede hacer el trabajo que hace. Es inmediatamente identificable como un filme de Born, y él trabaja a través de la pantalla estilísticamente. Sus escrituras son muy originales y divertidas, sus películas funcionan como thrillers, películas multigénero, y también sus actuaciones son muy buenas. Hay muy pocos directores que tienen esa habilidad y especialmente es reconocida globalmente. Es el tipo de director con el que todos quieren trabajar", dijo.

Pattinson aseguró que fue un reto darle vida a 'Mickey' y que sin duda fue "un personaje complicado", pero no porque su relato fuese difícil, sino que por momentos debía actuar como si nada tuviera sentido. Pero aún así logró enamorarse con el tiempo de lo que podía dar, en especial por buscarle ese lado humano a algo que sentía que le daba igual todo lo que vivía.

"Mickey es un personaje más complicado. Me tomó tiempo llegar al fondo. Normalmente encontrarías a un personaje que no tiene confianza en sí mismo, pero Mickey no tiene ninguna expectativa para su vida, y tampoco está muy triste por eso. Él es como: "Sí, esto tiene sentido, yo siendo castigado todo el tiempo, porque ¿qué más me va a pasar? (...) 18 es... supongo que tiene algo malo con él, es decir, literalmente está mal impreso. Es divertido jugar con alguien que tiene problemas frontales, donde su libido está fuera de control, no tiene función ejecutiva, es más propenso a la violencia y no tiene control del estímulo. Es un personaje divertido", puntualizó.

Mencionó lo feliz que se encontraba por compartir pantalla con actores que ha admirado a lo largo de su carrera y que, sin duda, le dejaron varios aprendizajes que espera poner en práctica en futuros proyectos.