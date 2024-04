¿Se acabó la espera? Con este mensaje Shakira estaría anunciando su gira mundial

La cantante colombiana Shakira parece estar lista para hacer vibrar al mundo entero con su talento una vez más. Tras varios años y muchos tropiezos, la artista se prepara para retomar su carrera musical con más fuerza que nunca.

Su regreso a la escena musical oficial fue con el lanzamiento de su duodécimo álbum "Las mujeres ya no lloran", bajo el sello de Sony Music. Y ahora, como parte de esta nueva etapa, Shakira estaría anunciando su gira mundial, un momento largamente esperado por sus seguidores.

A través de sus redes sociales, la barranquillera compartió un enigmático mensaje que dice: "La loba se viene", sugiriendo que algo grande está por llegar en relación con su tour.

Imagen que publicó Shakira. Twitter: @Shakira

Todo apunta a que esta gira será uno de los proyectos más ambiciosos de la cantante, con fechas previstas en al menos 34 países, convirtiéndola en una de las giras más extensas de su carrera.

Publicidad

"Ahora mismo estoy cerrando un álbum que me tiene muy entusiasmada, con canciones que la gente ya conoce y otras que no he lanzado aún", mencionó Shakira el año pasado durante una visita a Barranquilla para inaugurar un colegio de su Fundación Pies Descalzos.

El tour promete ser un espectáculo impresionante, con presentaciones en arenas y estadios que abarcarán más de 30 países en América Latina, América del Norte, el Reino Unido, Europa, Medio Oriente y Oceanía.

Publicidad

La artista está comprometida a ofrecer un espectáculo memorable y ha expresado su deseo de que los precios de las entradas sean accesibles para que todos sus seguidores tengan la oportunidad de disfrutarlo.

La espera parece haber llegado a su fin, y los seguidores de Shakira en todo el mundo no pueden contener su emoción ante la noticia de su inminente regreso a los escenarios y por supuesto, el costo de las entradas de esta gira que se viene.