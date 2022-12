¡Se acabó la espera! The Walking Dead regresa para revelar a la víctima de Negan

Tras meses de nervios, especulaciones y quinielas, los fans podrán respirar tranquilos este domingo con el estreno de la séptima temporada de The Walking Dead, la popular serie de zombis que volverá a la pequeña pantalla para resolver su gran interrogante: ¿quién será la víctima de Negan?.



El abrupto final de la sexta tanda de episodios de la serie basada en los cómics de Robert Kirkman dejó al público con los ojos como platos, y también con una sensación de fascinación y enojo a partes iguales, al mostrar al carismático y malvado Negan golpeando hasta la muerte con su bate "Lucille" a uno de los protagonistas de "The Walking Dead", sin que se viera el rostro del fallecido.



"Puedes respirar, puedes parpadear, puedes llorar. Demonios, ellos van a hacer todo eso", señaló Negan (Jeffrey Dean Morgan) mirando fijamente a su víctima arrodillada en ese episodio.



Los aficionados a "The Walking Dead" se han estrujado los sesos durante estos meses tratando de desentrañar pistas para averiguar cuál de los personajes desaparecerá para siempre.



Ante la enorme expectación causada, los productores de la serie apostaron por el secretismo y decidieron rodar diferentes variantes de la escena para que nadie se fuera de la lengua antes de hora.



Lo que sí se sabe ya es que el fallecido no será Rick (Andrew Lincoln), ya que en uno de los videos de adelanto de los nuevos capítulos se le ha visto con vida, aunque con el rostro ensangrentado, amenazando a Negan con que lo matará antes o después.





De cualquier forma, la aparición de este villano fue, sin duda, uno de los grandes momentos de la sexta temporada.



"Siempre he sido el tipo de hombre que a la gente le gusta en los shows. Esta es la primera vez que he hecho algo con lo que sé que la gente solo va a despreciarme", comentó con ironía el actor Jeffrey Dean Morgan, muy aplaudido por su caracterización de Negan, en un video alojado esta semana en la web oficial de "The Walking Dead".



El intérprete estadounidense subrayó la brutalidad y el peculiar sentido del humor de su rol y apuntó que los protagonistas de la serie nunca han sido tan "vulnerables" como ahora bajo el yugo de Negan.



"Coge un paquete de 'kleenex' cuando veas el capítulo", dijo, por su parte, el productor ejecutivo, responsable del maquillaje y director de "The Walking Dead", Greg Nicotero, en una entrevista reciente con el portal IndieWire.



Nicotero opinó además que el público se quedará "realmente triste" tras conocer la identidad del que muere a manos de Negan, aunque señaló que los fallecimientos de personajes a lo largo de la serie suceden por alguna razón y tienen justificación en la dirección que quiere seguir "The Walking Dead".



El equipo de la serie, tan exitosa que hasta tiene una hermana pequeña con "Fear The Walking Dead", acudió en julio a la Comic-Con de San Diego, el lugar ideal para encontrarse con su público y desvelar ligeras pinceladas de su futuro.



En esa cita se estrenó el tráiler oficial de la séptima temporada y uno de los instantes más comentados en internet fue la presentación del rey Ezekiel (Khary Payton), un misterioso personaje siempre acompañado por su tigre Shiva.



Con 16 nuevos episodios, la séptima temporada ampliará y desarrollará el universo post-apocalíptico de "The Walking Dead" y preparará el camino para una octava tanda de episodios, que ya ha sido confirmada por la cadena AMC para finales de 2017.