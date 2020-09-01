En vivo
Blu Radio  / FOX

FOX

  Presentador de noticias dijo que habría que matar a los habitantes de calle por esta razón
    Presentador de noticias dijo que habría que matar a los habitantes de calle por esta razón
    Foto: Lexica y captura de video Fox News
    Mundo

    Presentador de noticias dijo que habría que matar a los habitantes de calle por esta razón

    La declaración del periodista ha generado ola de críticas, hasta el punto que diferentes políticos del país han reaccionado por su postura.

  ESPN, Fox y Warner Bros. se unen para crear una plataforma streaming de deportes
    ESPN, Fox y Warner Bros. se unen para crear una plataforma streaming de deportes /
    Foto: AFP
    Tecnología

    ESPN, Fox y Warner Bros. se unen para crear una plataforma streaming de deportes

    La nueva plataforma streaming de deportes, que se podrá combinar con las ofertas de Disney+, Hulu y Max, incluiría también algunas emisiones de la NFL, la NBA y las Grandes Ligas de Béisbol, NASCAR, UFC y deportes universitarios.

  Javier Milei
    Javier Milei /
    Foto: AFP
    Mundo

    Javier Milei arremetió contra el Papa Francisco: "Tiene afinidad con los comunistas asesinos"

    El candidato libertario a la presidencia de Argentina, Javier Milei, acusó este jueves al papa Francisco de tener afinidad con los "comunistas asesinos" y de estar del lado de las "dictaduras sangrientas".

  Premios Emmy
    Premios Emmy
    Foto: AFP
    Mundo

    Los Premios Emmy se posponen hasta 2024 por huelga de actores y escritores en Hollywood

    La ceremonia de los Emmy es el encuentro del sector audiovisual más importante afectado hasta la fecha por las protestas de los actores y guionistas, un movimiento de un alcance desconocido en Hollywood desde 1960.

  Asesinato
    Asesinato, imagen de referencia
    gorodenkoff/Getty Images
    Mundo

    Acusan de asesinato a mujer que escribió libro para enfrentar el duelo tras la muerte de su esposo

    La mujer dijo a la Policía que había mezclado un trago para su esposo y se lo llevó a la cama. Cuando volvió más tarde encontró que él estaba "frío al tacto".

  Fox
    Fox
    Foto: AFP
    Mundo

    Fox paga 787 millones para evitar juicio por mentiras sobre fraude electoral

    El inesperado acuerdo, del que por ahora se desconocen los detalles, fue anunciado en un primer momento por el juez del tribunal del estado de Delaware encargado del caso.

  Tiroteo en centro comercial de Greenwood, Indiana, EEUU.
    Tiroteo en centro comercial de Greenwood, Indiana, EEUU.P
    Foto. Facebook/ Ty J S
    Mundo

    Al menos tres muertos y tres heridos dejó un tiroteo en centro comercial de Indiana, EEUU

    El tirador habría sido abatido en el lugar de los hechos por otro ciudadano que también estaba armado.

  Cloris Leachman
    Cloris Leachman
    Foto: AFP
    Mundo

    Falleció la reconocida actriz Cloris Leachman a sus 94 años

    Leachman, que ganó un premio Óscar y nueve premios Emmy a lo largo de su carrera, saltó a la fama en EE. UU. en la década de los setenta.

  Donald Trump ante las cámaras de Fox News / AFP
    Donald Trump ante las cámaras de Fox News / AFP
    Elecciones presidenciales en EE.UU

    ¿Qué hay detrás de la molestia de Donald Trump con Fox News?

    El mandatario estadounidense, que se niega hasta ahora a reconocer su derrota en las elecciones, buscaría crear su propio canal digital de televisión.

  Donald Trump - tiroteo contra Jacob Blake // Fotos: AFP, archivo - captura video suministrado
    Donald Trump - tiroteo contra Jacob Blake // Fotos: AFP, archivo - captura video suministrado
    Mundo

    Trump compara a policías que disparan con jugadores de golf que fallan el golpe

    “Se atascan. Es como en un torneo de golf, cuando no aciertan un golpe corto a tres pies”, dijo el mandatario estadounidense.

