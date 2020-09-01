Blu Radio FOX
FOX
Presentador de noticias dijo que habría que matar a los habitantes de calle por esta razón
La declaración del periodista ha generado ola de críticas, hasta el punto que diferentes políticos del país han reaccionado por su postura.
ESPN, Fox y Warner Bros. se unen para crear una plataforma streaming de deportes
La nueva plataforma streaming de deportes, que se podrá combinar con las ofertas de Disney+, Hulu y Max, incluiría también algunas emisiones de la NFL, la NBA y las Grandes Ligas de Béisbol, NASCAR, UFC y deportes universitarios.
Javier Milei arremetió contra el Papa Francisco: "Tiene afinidad con los comunistas asesinos"
El candidato libertario a la presidencia de Argentina, Javier Milei, acusó este jueves al papa Francisco de tener afinidad con los "comunistas asesinos" y de estar del lado de las "dictaduras sangrientas".
Los Premios Emmy se posponen hasta 2024 por huelga de actores y escritores en Hollywood
La ceremonia de los Emmy es el encuentro del sector audiovisual más importante afectado hasta la fecha por las protestas de los actores y guionistas, un movimiento de un alcance desconocido en Hollywood desde 1960.
Acusan de asesinato a mujer que escribió libro para enfrentar el duelo tras la muerte de su esposo
La mujer dijo a la Policía que había mezclado un trago para su esposo y se lo llevó a la cama. Cuando volvió más tarde encontró que él estaba "frío al tacto".
Fox paga 787 millones para evitar juicio por mentiras sobre fraude electoral
El inesperado acuerdo, del que por ahora se desconocen los detalles, fue anunciado en un primer momento por el juez del tribunal del estado de Delaware encargado del caso.
Al menos tres muertos y tres heridos dejó un tiroteo en centro comercial de Indiana, EEUU
El tirador habría sido abatido en el lugar de los hechos por otro ciudadano que también estaba armado.
Falleció la reconocida actriz Cloris Leachman a sus 94 años
Leachman, que ganó un premio Óscar y nueve premios Emmy a lo largo de su carrera, saltó a la fama en EE. UU. en la década de los setenta.
¿Qué hay detrás de la molestia de Donald Trump con Fox News?
El mandatario estadounidense, que se niega hasta ahora a reconocer su derrota en las elecciones, buscaría crear su propio canal digital de televisión.
Trump compara a policías que disparan con jugadores de golf que fallan el golpe
“Se atascan. Es como en un torneo de golf, cuando no aciertan un golpe corto a tres pies”, dijo el mandatario estadounidense.