¿Se acuerda 'IT'? El payaso tendrá su propia serie en Max y funcionará como precuela

Publicada en 1986, la obra 'It' de Stephen King es uno de las novelas de terror más conocidas en el mundo. Narra la historia de un payaso llamado 'Pennywise', que se alimenta del terror que causa en sus víctimas teniendo la posibilidad de cambiar de forma y atormenta, en especial, a los niños.

A la fecha, tres películas de esta novela, una de 1990 y dos más modernas, siendo la 2017 la más famosa. El payaso ha marcado la infancia, no de buena forma, de millones de personas que recuerdan con temor el popular baile de este payaso asesino.

BLU Radio. Pennywise en 'IT Capítulo 2' // Foto: Warner Bros.

Max anuncia precuela de 'It'

En este Halloween 2024, la plataforma le dio buenas noticias a los amantes del terror y es que, en 2025, llegará una serie precuela de 'It' para entender mejor este universo de miedo de Stephen King.

"La producción de Warner Bros. Television y desarrollada para televisión por los cineastas Andy Muschietti, Barbara Muschietti (IT, IT – Capítulo Dos) y Jason Fuchs (IT – Capítulo Dos, Mujer Maravilla, Argylle – Agente Secreto), se estrenará en 2025 en HBO y en Max. Andy Muschietti dirigirá cuatro de los nueve episodios de la serie", indicaron.

Esta nueva producción le ayudará a los amantes de este universo a entender mejor toda la historia de 'Pennywise' y toda su relación con el pequeño pueblo de 'Derry'. Por eso, de nombre llevará 'IT: Bienvenidos a Derry', buscando dar explicación a todo lo que no ha tenido este universo hasta la fecha.

Cabe recordar que las dos películas han sido de las famosas de la última década en el género de terror y ha dejado grandes momentos hasta la fecha.