"Se nos dio", el anuncio de Maisak al lado de Maluma que sorprendió a todos

A inicios de 2025, en diálogo con Blu Radio, Maikel Rafael Rico, conocido como Maisak, declaró que este año seria en donde más cerca de alcanzar todos sus sueños y de la mano de amigos de la industria sacar la música que llegaba a través de su corazón.

"Estoy en un momento de luz, de brillo y de trabajo. De mucho sacrificio en cuanto a camellar para hacer las cosas que se requieren muchísimo (…) Con mis canciones te puedes enamorar, perrear y llorar perreando. Hace 10 años vivo en Medellín y al lado de mi familia, pero se volvió el doble de difícil por esas responsabilidades, entonces fue el doble de trabajo”, dijo.

Ahora, esto no solo lo ha rectificado en sus letras, sino que, además, lo ha demostrado con su posición en la industria al ser tenido en cuenta por más artistas de la industria y, al final, se dio el sueño que tenía desde el día que llegó a Royalty Records: trabajar con el jefe de la casa, el gran Maluma.

Maisak // Foto. Instagram de Maisak

"Yo no me considero un artista emergente, la verdad. No me considero un artista que hace música y creo que no deberían llamarle artista emergente a ningún talento. Obviamente todos estamos en crecimiento, pero yo no me considero un artista emergente”, expresó en su momento.



El anuncio lo hizo en su cuenta de Instagram al lado de una foto de Maluma, que, por supuesto, se volvió viral en cuestión de minutos y por la cual recibió miles de felicitaciones, algunos amigos de la industria también lo felicitaron como Juliana, Hamilton, ARod, entre otros.

Si bien se desconoce cuándo saldrá esta canción, se espera que sea un hit de la mano de dos artistas que no solo comparten ideas en el estudio, sino una carrera cercana gracias a la disquera del ‘Pretty Boy, que ha potenciado a Maisak como un referente colombiano.