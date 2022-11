¿Se puso nervioso? Gusi no pudo evitar mandar un beso a participante en La Descarga

Este miércoles, 2 de noviembre, se estrenó La Descarga en las noches del Canal Caracol. El país vio un formato que combina los participantes que pasaron por programas como La Voz, Yo Me Llamo y A Otro Nivel.

Además, cuatro reconocidos cantes de Colombia (Santiago Cruz, Maía, Gusi y Marbelle) serán los mentores que deberán oprimir en menos de 2:30 los botones para que el participante pase a la siguiente fase: así fue el caso de Lauvel.

La joven talentosa, que tuvo su paso por La Voz en el año 2015, cantó 'If ain't got you' de Alicia Augello Cook. Santiago Cruz fue el primero en darle el voto de confianza, seguido de Marbelle.

Luego llegó el turno de Gusi, quien no necesitó muchos segundos para apreciar su melodiosa voz, al mismo tiempo que acercó sus dos manos a la boca para mandarle un beso a Lauvel y luego oprimir el botón.

Finalmente, Maía, quien ya estaba acompañada por Santiago Cruz, porque la quería ver nuevamente, no paró de sonreír y oprimió el botón a falta de 38 segundos para completar La Descarga.

"Maravillosa presentación, muchas gracias por traerla aquí. Creo que no hay muchos más adjetivos para decir de esta maravillosa presentación. Además, aprovechaste todos los recursos que tienes", dijo Gusi.

De hecho, el cantante comentó que fue un beso normal, pues suele suceder en los conciertos con sus fanáticas, y en esta oportunidad él lo hizo para darle "buena suerte" antes de llegar donde Maía. Tras las bromas de sus compañeros, decidió levantarse de su asiento, acercarse a la joven y darle un fuerte abrazo.

Por su parte, Marbelle destacó la energía de Lauvel, espera que saque provecho a ese "fuego interior" que tiene y darle vida a "la fiera" que lleva dentro, pero que está escondida.

