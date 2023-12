Si se habla de humor en Colombia se deben remitir al programa más exitoso de todos los tiempos: Sábados Felices. Y si se habla de referentes humorísticos en el país se tiene que nombrar a Patricia Silva, quien estuvo 39 años de los 51 que lleva el programa al aire.

No hay duda de que Silva animó a los colombianos a través de la pantalla chica y fue parte fundamental del elenco más querido en el país. Por Sábados Felices han pasado innumerables humoristas, imitadores y artistas quienes han hecho del programa todo un espectáculo, no por nada cuenta con el Récord Guinness de ser el programa humorístico en el mundo con más tiempo al aire.

Precisamente, Patricia Silva aprovechó la ocasión para contarles a sus seguidores que el próximo sábado saldrá su despedida en el programa porque se va pensionada y muy consentida, según indicó en su publicación en cuenta de Instagram.

¿Qué dijo Patricia Silva sobre su salida de Sábados Felices’

La humorista Patricia Silva, mientras almorzaba, decidió grabar un video en el que contó su experiencia y su crecimiento personal y profesional en el formato que le permitió llegar a su jubilación.

Publicidad

“Ya despidiéndome de esta hermosa experiencia de 39 años en Sábados Felices. ¿Les cuento algo? Esas pruebas que yo he vivido este año han sido tan duras, algún día se las voy a contar. Solo Dios me ha sacado de ahí, solo Dios. Estar metida con Dios, en oración, haciendo las cosas bien. Sí lloré un poquito en la despedida del sábado. Sí lloré un poquito. Pero me voy más feliz, porque me voy muy bien pensionada y muy consentida. Solo agradecimiento”,

Aunque confesó que no fue una decisión fácil dar este paso después de tantos años, expresó su felicidad y agradecimiento, destacando que se va bien pensionada y sintiéndose muy querida en su canal. El anuncio oficial de su retiro, realizado el pasado jueves 14 de diciembre, generó mensajes de tristeza entre sus seguidores, quienes no dudaron en expresar su aprecio y reconocimiento hacia la carrera de esta talentosa comediante.

Patricia Silva, humorista de Sábados Felices. Foto: Instagram @patriciasilvahumor.

La noticia impactó a sus colegas y seguidores que dejaron mensajes de apoyo, felicitaciones, buenos deseos y nostalgia para la querida humorista.

Publicidad

“Feliz por tu nueva vida mi Patico, pero siempre arrugadito el corazón de quienes compartimos tantos años de risas, experiencias y trabajo, bendiciones en tu nueva etapa”; “Mi Patto, te deseo que el camino a recorrer sea el más bonito hasta ahora recorrido. Que disfrutes cada instante de tu nueva vida,”; “Que buena manera de salir de una empresa, sin quejas ni reclamos, con agradecimiento y dignidad,”, fueron algunas de las palabras de sus allegados.

Por el momento, no se conocen detalles de a qué se dedicará Silva ni de sus planes futuros. Lo cierto es que, disfrutará de esta nueva época en su vida.

Le puede interesar: