¿Será cierto? Prensa española dice que Cristiano Ronaldo se inyectó bótox en sus genitales

Una nueva información alrededor del aspecto físico de Cristiano Ronaldo ha acaparado la atención de todos sus seguidores. Pues resulta que, según varios medios españoles , el portugués habría recurrido al bótox para aumentar significativamente la circunferencia de su pene.

Y es que este tratamiento es ampliamente usado en la industria de la pornografía ya que aumenta el grosor entre 1 y 2.5 centímetros. Además, sus efectos durarían entre 18 y 24 meses, un periodo de tiempo mucho más largo que el de la misma sustancia aplicada en el rostro.

Para nadie es un secreto que Cristiano es un deportista que se preocupa por mantener su estado físico en óptimas condiciones, lo cual, sumado a su talento, lo han llevado a convertirse en una leyenda del fútbol mundial.

Por ahora Cristiano Ronaldo no se ha pronunciado sobre estos rumores del bótox en sus genitales y en la parte futbolística aún no se ha definido su futuro profesional. Sin embargo, le resta un año de contrato, más otro opcional, en el compromiso que tiene firmado con el Manchester United, según explicó su entrenador, Erik Ten Hag.

El técnico holandés, en una entrevista concedida a los medios británicos desplazados a Melbourne, donde ha empezado la pretemporada de los 'Diablos Rojos', confirmó que Cristiano tiene la opción de renovar un año más su contrato cuando este termine en junio de 2023.

El futbolista portugués, llegado en el verano de 2021 a Mánchester, no se incorporó a la pretemporada del United con el resto de sus compañeros, debido a razones familiares y se especula con una posible salida, debido a que el conjunto inglés no disputará la Champions League la próxima temporada.

Ten Hag dijo no estar preocupado por la ausencia de Cristiano, dijo que se está entrenando en solitario y que es un gran profesional. "Estará en forma, no tengo ninguna duda", añadió el holandés, que no pudo confirmar si el portugués volverá a los entrenamientos la próxima semana, ya en la ciudad deportiva de Carrington.

