Shakira alista la más grande e importante gira en su carrera: incluiría más de 30 países

La reconocida cantante colombiana Shakira dejó atrás sus problemas con la Hacienda española al pagar una multimillonaria multa por supuestamente defraudar el fisco de España. La barranquillera decidió declararse culpable para evitar un largo y desgastante juicio que le quitaría tiempo, para según ella, enfocarse en sus proyectos musicales y personales.

Así lo confirmó la misma artista en los Latin Grammy cuando subió al escenario a recibir, junto al productor argentino Bizarrap , el premio a Mejor Canción Pop del Año.

“A principios del próximo año espero lanzar el nuevo disco y luego habrá una gira mundial, la más extensa e importante de toda mi carrera”, dijo.

Tal parece que la intérprete de grandes temas musicales como ‘Waka Waka’ y ‘Ojos Así' se alista para lo que será su más grande e importante gira que incluiría 34 países y que será la más extensa que ha hecho la cantante barranquillera barranquillera.

“Sí, ahora mismo estoy cerrando un álbum que me tiene muy entusiasmada, con canciones que la gente ya conoce y con otras que no he lanzado aún. Va a ser un documento vivo que recoge mis emociones y vivencias de los últimos dos años y es un trabajo muy personal. Estoy muy feliz con las colaboraciones que vendrán con este álbum, que la gente no se espera”, señaló en su momento la cantautora cuando visitó Barranquilla para inaugurar un colegio de su 'Fundación Pies Descalzos'.

Shakira en los Latin Grammy Foto: AFP

Después de su mediática y tormentosa separación del exfutbolista español Gerard Piqué, Shakira está decidida a retomar su vida artística y de llenar los escenarios en los que se presenta como de costumbre. Es por eso que la barranquillera reveló detalles de lo que serán sus shows a nivel mundial.

El tour abarcará tanto arenas como estadios y llevará a la artista a más de 30 países en América Latina, América del Norte, el Reino Unido, Europa, Medio Oriente y Oceanía. lo que asegura un verdadero espectáculo por parte de la colombiana.

Ante la emoción de sus seguidores, Shakira expresó a Billboard Magazine su deseo de que los precios de las entradas sean asequibles, asegurándose de que sus fans tengan la oportunidad de disfrutar de su impresionante show.

Por supuesto, los fanáticos de la cantante barranquillera están a la espera de lo que será ese nuevo trabajo discográfico, pues desde ya le auguran un éxito rotundo. Las más recientes canciones de la colombiana le valieron el reconocimiento y decenas de premios y Guinnes Records con los que se posicionó en lo más alto de las plataformas musicales a nivel mundial.

Shakira le apuesta a plasmar sus emociones en las letras de sus canciones, fórmula que le ha servido para seguir vidente por más de tres décadas en la escena musical; sus movimientos de caderas y su particular voz la ubican en lo más alto del Olimpo musical en el planeta.

