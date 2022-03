Shakira confiesa el verdadero motivo por el cual no se quiere casar con Piqué

Shakira y Gerard Piqué son una de las parejas más llamativas del mundo de la farándula y aunque han sido criticados por su diferencia de edades, la verdad es que día a día siguen demostrando su amor.

La cantante colombiana y el central del Barcelona se conocieron poco antes del Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010 y desde ese momento iniciaron su relación amorosa.

Aunque para muchas personas 12 años de relación y dos hijos son suficientes para tomar la decisión de dar un paso adelante y casarse, la verdad es que Shakira no se plantea esa posibilidad.

La barranquillera hizo parte de un podcast hecho por la famosa tiktoker Holly H, en el cual hablaron de su carrera y vida personal.

En medio de la charla, Shakira habló sobre el matrimonio y aseguró que “la espanta” y le da “alergia” pensar en irse vestida de blanco al altar.

La colombiana agregó que no quiere que Piqué la vea como su mujer, “sino más como su chica. Es como aquella fruta prohibida, prefiero mantenerlo atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”.

Otro de los temas sobre su relación fue la diferencia de costumbres que tienen y que hay temas como la impuntualidad que le ha causado muchos problemas, pues el catalán cumple horarios estrictos y es algo que no le ha podido inculcar a la cantante.

“La mente de Piqué está estructurada así y la mía... me he vuelto mucho más puntual desde que lo conocí. Pero las veces que realmente nos peleamos es porque yo llego tarde y él me espera despierto”, aseguró Shakira.

