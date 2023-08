Shakira llegó a Yo Me Llamo bailando, pero no enamoró a los jurados: "No afinó ni una nota"

En un nuevo capítulo del reconocido programa de Yo Me Llamo se presentaron varios artistas con el fin de ser admitidos y ser los dobles perfectos. Aunque muchos de ellos declararon a los jurados, otros ni siquiera pudieron terminar sus presentaciones, pues no conquistaron a ninguno de los jueces.

Una de las presentaciones que más causó risa entre los jurados fue la de Shakira. La imitadora de la barranquillera llegó al escenario con unas trenzas y un look de gitana que no enamoró a los jurados. La cantante intentó mover la caderas como la verdadera Shakira, pero no lo logró.

Los jurados de Yo Me Llamo argumentaron que la imitadora de Shakira no afinó ni una nota y que a pesar de que tenía la energía para estar en el programa, esto no iba a ser posible. Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno apretaron el botón rojo y le dieron un no rotundo.



Los jurados que han estado en Yo Me Llamo

Desde hace varias temporadas la música popular se convirtió en protagonista de Yo Me Llamo; primero fue Pipe Bueno en 2017 que participó como jurado -que vuelve en esta nueva temporada-, además de la participación de Yeison Jiménez (2021) y Jessi Uribe (2019).

También expertos en imitación de voz han estado sentados en la mesa de jurada, como es el caso de Belkis Martínez (2015), Jairo Martínez (2011-2014) y Luz Amparo Grisales (2011-2014). También ha estado Julio Sabala.