Si Cristiano fuera mujer…: la parodia sobre la ruptura entre Ronaldo y el Madrid

El divertido video muestra cómo el astro portugués, de ser mujer, le contaría a sus amigas cómo fue su ruptura con elpara luego irse a la

Juventus de Turín.

Vea aquí: Soy un jugador diferente y Juventus no es retroceder: Cristiano Ronaldo

“Gorda, vos te enteraste que yo terminé con el Real Madrid ¿no?, yo creo que ya cumplí mi ciclo ahí, igual yo me fui con la frente en alto y estoy muy tranquila. Me despedí como una persona racional, pero el Real si ha cogido una inmadurez; me dejó de seguir en Instagram”, señala el intagramer ‘El Mindo’.



Publicidad

El video ya cuenta con más de 53.000 reproducciones en menos de media hora.

Cabe resaltar que el CR7 se unió al conjunto italiano por un acumulado de 113 millones de euros.

Publicidad