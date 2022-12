¿Si tenía ropa interior? Valerie Domínguez despeja dudas sobre su atrevido vestido

El vestido que utilizó Valerie Domínguez este jueves en Yo Me Llamo no dejó, ni a sus seguidores ni a sus compañeros de programa, indiferentes, pues, incluso algunos se preguntaron si ella llevaba o no ropa interior.

Ante las dudas, por medio de una historia en su cuenta de Instagram, la exseñorita Colombia aclaró la situación.

Publicidad

Vea aquí: Mia Khalifa se roba las miradas en gimnasio por sus atributos

“Dios mío bendito”, fue la reacción de Carlos Calero al ver vestido, un diseño ajustado y destapado que dejaba poco a la imaginación.

Además, Domínguez resaltó la cara de sorpresa de su compañero Calero en una fotografía.

Publicidad

“Pues ya vieron. La cara de Carlos Calero lo dice todo”, indicó.

Publicidad

Las noticias de entretenimiento , actualidad de la farándula colombiana e internacional, vídeos de los artistas y personajes, fotos y mucho más contenido viral del mundo del entretenimiento en BLU Radio.