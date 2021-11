Silvestre Dangond habló sobre el polémico video con una mujer, ¿quién es ella?

El cantante vallenato Silvestre Dangond se volvió tendencia los últimos días debido a un video que se ha viralizado en el que está bailando con una joven en lo que sería una discoteca.

Esto ha despertado muchas curiosidades entre sus fanáticos, algunos hablan de una posible separación con su esposa, Piery Avendaño. Y es que el video, donde se ven imágenes comprometedoras, también viene acompañado de un mensaje de la mujer que lo publicó.

"Qué tal reencontrarnos aquí” y “esto sí es alegría”, fue lo que escribió.

En medio de la polémica, Dangond aprovechó para hablar del tema en un concierto de su gira en Europa.

“Estoy muy cargado, necesito evacuar. A la próxima me traigo a mi esposa porque las 'fans' no me pueden abrazar ni bailar conmigo porque enseguida ya son mujeres mías”, es lo que se escucha en el video publicado.

Publicidad

Además, el cantante siguió hablando del tema, señalando que “es que nosotros somos corronchos, ¿cómo hacemos para que no hablen por ahí?”.

Con estas declaraciones, el cantante deja claro que la mujer sólo sería una fanatica y que su matrimonio con Pieri Avendaño va bien.