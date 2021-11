Simon Baker, actor de ‘The Mentalist’, terminó con su novia por la polémica de ser antivacuna

El actor Simon Baker, quien es reconocido por ser uno de los más sexys de Hollywood, terminó con su novia, la diseñadora de ropa deportiva Laura May Gibbs. Así lo confirmo a Daily Mail Australia. Él aseguró que él y Laura, de 36 años, se separaron de manera privada hace algunos meses.

La última vez que fueron fotografiados juntos, fue en agosto durante un viaje a la playa Byron Bay.

Laura May Gibbs fue tendencia en octubre luego de que anunciara que su marca de ropa deportiva Nagnata no volvería a abrir su tienda hasta que los clientes no vacunados tuvieran permiso de entrar.

La publicación se realizó en la cuenta de Instagram y en el extenso texto se hablaba sobre la importancia de la 'inclusión' y oponerse a la 'discriminación' cuando se trata de la vacuna COVID-19.

Además de esto, Laura también asistió este domingo, 7 de noviembre, a una protesta en la frontera entre Nueva Gales del Sur y Queensland para manifestarse contra la vacuna del COVID.

La relación de Simon y Laura inició en febrero de este año después de que se los fotografiara juntos en Byron Bay. La noticia de la relación de la pareja se produjo semanas después de que Simon anunciara su separación de su esposa Rebecca Rigg, el 29 de enero, con quien duró más de 20 años.