Sofía Vergara celebró sus 51 años con lujoso paseo en Italia: “Ya me duelen las rodillas”

La colombiana Sofía Vergara no para de celebrar. La también modelo y empresaria festejó hace algunos días el conseguir 30 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram y lo hizo en esta misma red social con un atrevido vestido de baño de color verde. Las imágenes le dieron la vuelta al mundo y sus fans le recordaron por qué la siguen considerando como una bomba sexy.

Miles de usuarios llevaron la publicación de mensajes con palabras de amor, felicitaciones y mucha admiración para con la barranquillera.

Pero no solo por alcanzar semejante cifra está de plácemes la ‘Toti’, como se le conoce a la colombiana, también está de celebración por su cumpleaños número 51, que a juzgar por las imágenes no se le notan para nada.

Sofía Vergara posteó en Instagram varias fotografías en las que mostró cómo festejó sus 51 años. En las imágenes se vio cómo la barranquillera estuvo en varias zonas de la hermosa Italia, allí se retrató en Capri, cenado en un exclusivo restaurante con varios amigos y en algunas playas del país europeo.

Sofía Vergara en Italia. Foto: Instagram @sofiavergara.

Publicidad

Lo que realmente sorprende es que la colombiana viajó sin su esposo Joe Manganiello, quien se ha caracterizado por ser siempre cariñoso y detallista, por lo que su ausencia fue bastante notoria. Manganiello dejó solo un escueto mensaje dedicado a Vergara. ¡¡¡Feliz cumpleaños Sofía!!!, fueron las palabras que publicó con una fotografía de los dos en medio de una cena romántica.

Joe Manganiello, esposo de Sofía Vergara. Foto: Instagram @joemanganiello.

De inmediato, los seguidores reaccionaron ante tal mensaje que calificaron de frío y muy sencillo para su actual pareja con la que lleva siete años de matrimonio.

Pero esto no fue impedimento para que la barranquillera disfrutara de los paradisíacos paisajes de las vistas italianas al lado de buenos amigos, insuperable compañía y buenos momentos. La colombiana se dejó sorprender en un nuevo año de vida con la mejor actitud y más bella que nunca.

Publicidad



"Despertarme aqui el dia de mi cumpleaños 51 !❤️. Todavía con salud, sueños,energia,(ya me duelen las rodillas eso si🤣) pero con mucha alegria de vivir ! Gracias a todos por los mensajitos!!❤️🇮🇹", publicó la barranquillera en su Instagram.

Sofía Vergara en Italia. Foto: Instagram @sofiavergara.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznF

¿Quién es Joe Manganiello, el esposo de Sofía Vergara?

Sofía Vergara se dio a conocer en el medio estadounidense por interpretar el personaje de Gloria Delgado-Pritchett, en la serie Modern Family. En esa producción conoció a Joe Manganiello, quien se convirtió en su esposo tras coincidir en una fiesta en el 2014.

Joseph Michael Manganiello es un actor estadounidense nacido en Pittsburgh, Pensilvania y tiene 46 años. Su carrera comenzó cuando interpretó a Flash Thompson en Spider-Man. Sin embargo, el éxito vino cuando interpretó al hombre lobo Alcide Herveaux en la serie True Blood de HBO.

Publicidad

El estadounidense también es conocido por sus papeles en películas como Magic Mike, Pee-wee's Big Holida , What to Expect When You're Expecting , Sabotage y Rampage.

Conéctese a la señal en vivo de Blu Radio: