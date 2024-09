‘Soltera’ de Shakira no es dardo a Piqué sino a un amor de verano, ¿Lewis Hamilton?

Shakira sigue siendo el centro de atención no solo por su música, sino también por las interpretaciones y revelaciones que surgen sobre sus letras. Recientemente, la usuaria Taykirahaze de la red social X se volvió viral al afirmar que las últimas canciones de Shakira, como ‘Soltera’, no hacen referencia a Gerard Piqué, sino a un amorío que tuvo el año pasado. Estas canciones parecen relatar una historia de amor nacida en verano.

En una entrevista para "Rolling Stone" publicada este año, la artista barranquillera se mostró abierta sobre sus sentimientos. "Qué quieres que te diga, me gustan los hombres", confesó la cantante. "Ese es el problema. Con todo lo que me ha pasado, no deberían gustarme, pero imagínate lo mucho que me gustan que no dejo de encontrarles el gusto".

shakira sigue dando de qué hablar con Soltera Foto: Instagram @shakira

"Nassau" es una de las canciones que relatan este romance veraniego. Según Taykirahaze, "La historia empieza con Nassau, te transporta al verano y relata el inicio de un nuevo amor en el que ella no se sentía segura de si abrirse o no". Esta canción salió en 2024 como parte de "Las Mujeres Ya No Lloran". Cuando se le preguntó a Shakira sobre la inspiración detrás de la canción, simplemente se rió, sin dar más detalles.

El amor de verano, ¿fue Lewis Hamilton?

Otro gran éxito de esta saga es "Puntería", una canción sobre una relación pasional. "Cuando salió Puntería, la gente creía que era sobre Lewis Hamilton solo porque el actor del vídeo, Lucien Laviscount, era negro", comentó Taykirahaze. Sin embargo, ella considera que esta teoría no tiene mucho sentido. Todo indica que el verdadero protagonista de esta historia es el ex-jugador de fútbol americano Julian Edelman.

Publicidad

De acuerdo con Taykirahaze, "Él encaja mucho más con el perfil de una relación muy privada que Shakira describe en Nassau ya que nunca se los vio juntos, él le dio follow después de su ruptura y simplemente le dejaba likes en Instagram a Shakira, pero de un día a otro apareció en su cumpleaños".

Shakira y Lewis Hamilton Foto: AFP

El hilo de la usuaria de X continúa con "Tiempo Sin Verte", una canción donde se percibe la tristeza de Shakira tras la abrupta desaparición de su nuevo amor. "Es en ese momento que Shakira decide disfrutar su soltería plenamente y nace Soltera y, lo que parece, será un EP basado en este momento de su vida", asegura Taykirahaze. La canción refleja una etapa de autoconocimiento y fuerza personal. En "Soltera", Shakira expresa: "Cambié de amigos porque los que estaban solo hablaban de él", haciendo referencia a los mismos amigos mencionados en "Tiempo Sin Verte".

Publicidad

Shakira ha tenido una historia de relaciones largas y tumultuosas, comenzando con Antonio De La Rúa (2000-2010), seguida de Gerard Piqué (2011-2022). Después de estas relaciones y una serie de eventos personales complicados, incluyendo los juicios mediáticos y el accidente de su padre, Shakira nunca había disfrutado de su soltería plenamente.

Soltera no es solo una canción pegajosa para bailar, también es el renacimiento de una parte de Shakira, algo que parece tan simple pero que ella no se había permitido por haber sufrido dependencia emocional durante más de veinte años de su vida concluyó Taykirahaze.

Es importante destacar que en las entrevistas recientes, Shakira ha tocado estos temas de manera indirecta. Sobre "Tiempo Sin Verte", mencionó que era sobre un "amigo" con el que la relación se evaporó de un día a otro. Esta declaración ha reforzado las especulaciones sobre el significado más profundo de sus letras.

La revelación de esta internauta ayudó a los fans a entender mejor las emociones y experiencias personales que Shakira ha plasmado en su música reciente, reconociendo la valentía que conlleva abrirse sobre aspectos tan íntimos. Por el momento, la colombiana sigue facturando y dando de que hablar en las plataformas digitales.