La prueba reina que confirmaría la relación entre Shakira y Lewis Hamilton

Los rumores sobre un posible romance entre Shakira y Lewis Hamilton han cobrado nueva fuerza gracias a la publicación del disco de la cantante colombiana. La cantante barranquillera, de 47 años, habría dedicado una canción al piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, de 39 años, en su nuevo álbum.

Desde 2023, las especulaciones sobre una relación amorosa entre Shakira y Hamilton comenzaron a circular a nivel mundial. En varias ocasiones, se les vio juntos, aunque ninguno de los dos confirmó oficialmente una relación, dejando en el aire la posibilidad de que fueran simplemente muy buenos amigos.

Sin embargo, los fans han empezado a sospechar que la canción 'Nassau' del nuevo disco de Shakira está inspirada en Hamilton. La teoría se ha visto reforzada por una fotografía que circula en redes sociales, donde se aprecia un supuesto nuevo tatuaje en el brazo del piloto con la palabra 'NASSAU', el título de la nueva canción de Shakira. No obstante, no hay fotos recientes de Hamilton que confirmen la existencia de dicho tatuaje, ya que solo una imagen al respecto está circulando desde hace varios meses.

El viernes 22 de marzo, Shakira lanzó su nuevo disco titulado 'Las Mujeres ya no lloran', en el que se encuentra la pista número siete, 'Nassau'. Según algunos fans, el nombre de la canción hace referencia a unas islas en Las Bahamas, donde supuestamente la cantante y el piloto solían encontrarse para evitar la persecución de la prensa y mantener su relación en privado.

La letra de 'Nassau' parece dar pistas sobre la relación y la búsqueda de privacidad que habrían tenido ambos:

“Dime, mi amor, ¿cuál es el plan? Pa’ ver si me motivo

No necesito nadie más cuando tú estás conmigo

Llévamе a un sitio sin señal y me pierdo contigo

Después de hacerlo sin parar, lo repetimos”, dice una parte de la canción.

Nassau es una isla en Las Bahamas, lugar donde Shakira y Lewis habrían pasado tiempo juntos para mantener su relación privada 🚨. pic.twitter.com/hliZrlHuZ4 — The Pop Stage (@ThePopStage) March 23, 2024