“Soy un viejo tonto”, dice decepcionado exmarido de Pamela Anderson

Doce días duró el quinto matrimonio de Pamela Anderson... aunque, la verdad, nunca comenzó.

La semana pasada, medios de comunicación de Estados Unidos reportaron que la actriz de la serie de televisión "Baywatch" y el productor de "Batman" y "Nace una estrella", Jon Peters, se separaron después de la ceremonia del 20 de enero en la que se casaron en Malibú.

Hoy, varios días después de la noticia, el hombre habló y sostuvo que, en solo 12 días, abonó más de USD 200.000 de facturas no pagadas y renovó el armario de su ex.

"Le di la bienvenida a mi vida con los brazos abiertos y amor ya que he cuidado de ella durante muchos años. Pagué sus deudas porque estaba arruinada. Deudas de más de 200.000 dólares que ella no podía pagar, porque estaba arruinada. Yo las pagué y este es el agradecimiento que recibo. Soy un viejo tonto", dijo al sitio Page Six.

La actriz de 52 años estuvo casada antes con los roqueros Tommy Lee, con quien tiene dos hijos y Kid Rock, y dos veces con el jugador de póquer Rick Salomon.

Más recientemente salió con la estrella de fútbol francés Adil Rami.

Peters, un exestilista de cabello, cobró importancia en Hollywood gracias a un romance de alto perfil con Barbra Streisand, y luego produjo su versión de "Nace una estrella" de 1976.

Posteriormente supervisó las películas de "Batman" de Tim Burton en las décadas de 1980 y 1990, y llevó a otro ícono de cómics de DC a la pantalla grande en "Superman regresa" en 2006.

Peters conoció a Anderson en la mansión Playboy en los 80 y le propuso matrimonio poco después, según la prensa especializada.