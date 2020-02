Por: EFE

Brad Pitt ganó hoy el Óscar a mejor actor de reparto por su papel en "Once Upon a Time... in Hollywood", la primera estatuilla que logra el artista en las categorías interpretativas de los premios de la Academia de Hollywood.

