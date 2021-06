Sufre de tartamudez, pero hizo llorar a todos en La Voz Argentina

El jurado de La Voz Argentina se quebró al escuchar la interpretación de Francisco Benítez, un joven de 22 años que padece tartamudez desde niño.

Su limitación no le impidió expresar su talento ante el exigente jurado, entre quienes se encuentra Ricardo Montaner.

“¿Explícame por qué me hiciste llorar?”, le preguntó el cantante venezolano, a lo que el joven respondió: “la verdad no sé”.

Montaner se secó las lágrimas, mientras que el joven prosiguió con su relato: “Sufro de tartamudez desde los seis años, me costó un poco seguir con la vida y lo que me salvó fue cantar. Lo que no puedo decir, lo canto con el corazón para que le llegue a la gente".

El participante cantó Todo cambia de Julio Numhauser, canción que hizo famosa Mercedes Sosa y se decidió por el equipo de Sole, una de las juradas, quien se mostró muy de complacida de orientarlo, de ahora en adelante, durante su concurso.

“Yo canto de corazón para que llegue a la gente”, concluyó el joven.