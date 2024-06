The Drums en Bogotá: fechas, precios y lo que tiene que saber de este concierto

Regresa luego de dos años la banda estadounidense del indie rock para su The Drums en Bogotá. Luego de estar en el Festival Estéreo Picnic 2022 volverán, esta vez, al Royal Center para ofrecer lo mejor de su repertorio a sus seguidores colombianos en una presentación que promete ser inolvidable.

Su concierto en Bogotá será el 30 de agosto en el Royal Center, esto en la localidad de Chapinero en el oriente de la capital del país. La banda de indie neoyorquina vuelve después de aquel mítico debut en Armando Récords hace diez años.

“El resplandeciente y homónimo Jonny despliega una carta de amor a una galaxia de versiones más jóvenes de sí mismo, todas ansiosas por ser nutridas, todas regocijándose ahora que finalmente pueden pertenecer”, informaron desde Páramo.

The Beach Boys, The Smiths, Joy Division, The Zombies, The Shangri-Las, The Tough Alliance y Orange Juice son sus principales influencias musicales, por lo que muchas de sus canciones tienen toques relacionados a su música; hasta ahora, tienen siete álbumes de estudio los cuales serán parte de su repertorio.

“The Drums continúa prosperando, influenciando y reinventándose con cada proyecto. Pierce concibió inicialmente la banda en 2008 y lo que resultó fue aclamación mundial y una serie de cinco álbumes de estudio que hábilmente transitan la línea entre la melancolía dolorosa y las irresistibles sensibilidades pop”, añadieron.

¿Dónde comprar boletas para The Drums en Bogotá?

A partir de este viernes, 7 de junio, los seguidores de la agrupación pueden adquirir sus boletas a través de ETicket, que tiene precios entre 161.000 y 922.000 pesos. Puede comprar en el siguiente link: https://www.eticket.co/masinformacion.aspx?idevento=14748



Localidad Etapa Precio General Etapa 1 $161.000 Meet & Greet Experience Etapa 1 $922.000 Soundcheck Experiencia Etapa 1 $609.000 VIP 1st entry package Etapa 1 $446.000