The Walking Dead: Confirman fecha del lanzamiento de su última temporada

El guionista Scott Gimple anunció la fecha de inicio de la nueva temporada en una mesa redonda junto con el elenco de la serie y miembros del equipo en el festival anual Comic-Con, celebrado en San Diego (California).



Los espectadores de 125 países de todo el mundo podrán ver el episodio, distribuido por Fox a nivel internacional, en las 24 horas siguientes a su emisión en Estados Unidos.



"La espera vale totalmente la pena", prometió el productor ejecutivo Robert Kirkman sobre la temporada, dirigido por el productor ejecutivo Greg Nicotero.



La sexta temporada concluyó con un nuevo villano, Negan, dando una paliza mortal a uno de los personajes principales, pero no sin desvelar a quién, una duda que atormenta a los entusiastas seguidores desde que se emitió el episodio, en abril.



En el cómic en el que se inspira la serie de zombies, la víctima es uno de los personajes más queridos.



Miles de seguidores, reunidos en una sala con capacidad para 6.500 personas, pudieron ver este viernes en la Comic-Con algunas imágenes de la séptima temporada, aunque sin vislumbrar grandes pistas sobre quién es el sacrificado.



En el acto también estuvieron presentes Andrew Lincoln -quien ostenta el papel principal, Rick Grimes-, Norman Reedus, Lauren Cohan y Steven Yeun.



"Es un inicio de temporada de mierda, pero prepárense, porque nos dirigimos a un momento decisivo del show", dijo Lincoln.

Nicotero, el director más prolífico a lo largo de las seis temporadas de la serie, dijo que estar al mando del nuevo episodio fue una experiencia sorprendentemente intensa. "Me afectó de una forma que no me esperaba", aseguró.



La temporada siete estará dividida, y el show regresará con sus últimos ocho episodios en febrero.