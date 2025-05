'Thunderbolts', la cinta de Marvel de la que se esperaba poco y sorprendió a todos

Durante un evento de Marvel Studios, Kevin Feige dio a conocer que la famosa franquicia de superhéroes comenzó a trabajar en 'Thunderbolts', un grupo de antihéroes que harían parte de la saga multiversal y se presentó un arte conceptual presentando a los personajes: Florence Pugh (Yelena Belova), David Harbour (Alexei Shostakov), Wyatt Russell (John Walker / U.S. Agent), Sebastian Stan (Bucky Barnes), Olga Kurylenko (Antonia Dreykov / Taskmaster) y Hannah John-Kamen (Ghost). Pero, ahora en 2025, la cinta confirmó que sí era algo que necesitaba este universo cinematográfico y llegó en el momento correcto a "salvar" una línea de tiempo sin rumbo.

"Así que me encantó formar parte de eso. Viéndolo desde la perspectiva de Yelena, siempre pensé en ella en esa secuencia inicial como si estuviera perdida. Ya no tiene ninguna razón para estar allí. Perdió a su hermana, perdió a su familia. La relación con su padre se ha reducido a nada. Y está en tal estado mental que no le importa arriesgarse. Y por eso, por ejemplo, en las primeras pruebas, iba a usar mi súper traje y pensé: «No, no, no». Si se enfrenta a todas estas situaciones para que la maten, necesita algo que no la proteja. Así que comenzamos a hablar de que lleve un chándal. Si va a hacer todas estas misiones y va a luchar, eliminemos la capa de protección adicional, que sería su súper traje, y que tendría, ya sabes, todos sus botones y dispositivos", dijo Florence Pugh en rueda de prensa sobre la profundidad de evolución que ha tenido su personaje, que, en su momento, no convenció a los fans.

Yelena Belova, protagonista de 'Thunderbolts' // Foto: Disney

Pero en esta cinta, la muerte de 'Natasha' y los sucesos de 'Endgame' siguen dejando heridas abiertas en el público y en los propios personajes, algo bueno, pues durante años se sintió en algunas producciones que nada estaba conectado y que lo que pasó con Thanos solo fue un mal año o algo por el estilo. Marvel ha lanzado diferentes películas y series en donde han contado una historia diferente sin enlace con lo que sucedía entre ellas, es decir, no se conocían y ni se encontraban por accidente. Pero en 'Thunderbults' Marvel regresó al antaño que enamoró a millones hace 10 años: contar una sola línea y unir todo en cuestión de segundos, algo que faltaba volver a ver de esta franquicia y que se había perdido un poco, pero en este 2025 han vuelto a conectar.

"De hecho, diría que es diferente a interpretar a un personaje semana tras semana en una serie de televisión. Y, en televisión, a medida que te agarras al ritmo de interpretar a un personaje, lo conoces mejor. Pero en este caso, fue un poco de inmersión, y poco de inmersión, y otra vez. Y en esta película en particular, realmente llegas a conocer a esta persona. Así que esta experiencia, aunque me encantó todo lo anterior, pero esto fue mucho que analizar y mucho que explorar desde una especie de, bueno, me refiero a ella como una especie de antivillana, de la misma manera que estos tipos son antihéroes. [risas]", dijo Julia Louis-Dreyfus, quien da vida a 'Valentina, ¿la mala de la película?

'Thunderbolts' // Foto: Disney

Nuevos personajes de unen al UCM y abren la puerta a que este universo podrá recuperar el público que perdió con el paso de los años por diferentes motivos. Algo que el propio Sebastián Stan, quien durante 15 años ha dado vida a 'Bucky Barnes', ha dicho. Él considera que el UCM ha crecido al lado de las personas que, tanto como él y los seguidores, no son los mismos a cuando comenzó todo esto. Ahora, con una persona como 'Sentry' y 'El Vacío' lo cierto es que los poderes son superiores.

"Creo que siempre he hablado de él como si tuviera un hermano que nunca tuve, la verdad. Es interesante. Creo que, en cierto modo, ambos hemos estado aprendiendo el uno del otro durante 15 años. Y creo que eso es lo increíble para mí, poder seguir volviendo a él, aportar algo que he adquirido a lo largo de mi vida. Y siempre es diferente para mí. Es decir, ahora siento una familiaridad con él que me permite involucrarme sin más, pero con esto fue especial por muchas razones: se sintió muy real, la conexión, etc. Y creo que eso es lo fundamental de esta película, y creo que con eso la gente conectará, quizás de una manera diferente. No sé. Es lo reales que son todos estos personajes. Y que son muy sinceros e intentan hacer lo correcto sin saber si tienen las herramientas o no", dijo.

La cinta llegó a los cines de Colombia el 1 de mayo y, sin duda, será la esperanza que los amantes de los superhéroes esperaban, eso esperando lo que traerá 'Los 4 Fantásticos' con Pedro Pascal como protagonista, de la cual las expectativas sí son las más altas.