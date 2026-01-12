Tía de Yeison Jiménez, a quien le regaló una casa, habla entre lágrimas tras su muerte

El cantante de música popular Yeison Jiménez, intérprete de éxitos como 'Bendecida', 'Porque la envidia' y 'Destino final', murió el pasado sábado 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo ocurrido en el municipio de Paipa, departamento de Boyacá, cuando se movilizaba junto a su equipo de trabajo.

En el siniestro perdieron la vida seis personas:



Yeison Jiménez, cantante de música popular.

cantante de música popular. Capitán Hernando Torres, piloto de la aeronave.

piloto de la aeronave. Juan Manuel Rodríguez, integrante del equipo del artista.

integrante del equipo del artista. Óscar Marín, integrante del equipo del artista.

integrante del equipo del artista. Jefferson Osorio, integrante del equipo del artista.

integrante del equipo del artista. Weisman Mora, integrante del equipo del artista.

Esta es la foto de cada una de las victimas del accidente en Paipa donde murió Yeison Jiménez

De acuerdo con información confirmada por el Ministerio de Transporte: "El impacto inicial contra el suelo habría generado un rebote y, en el segundo contacto, se produjo la fractura de la cola de la aeronave, seguida de dos explosiones separadas por algunos segundos, atribuibles a residuos de combustible".

Este domingo 11 de enero, Noticias Caracol habló con la familia de Yeison Jiménez desde Manzanares, Caldas, su ciudad natal. Allí, María Esneda Jiménez, tía del artista, expresó el profundo dolor que enluta a sus seres queridos.



“Siempre estuvo pendiente no solo de nosotros, sino de mucha familia aquí en Manzanares. Muchos dependíamos de él. Para mí es muy duro saber que apenas hace un año él me regaló esta casa y que hoy ya no está con nosotros”, dijo.

Entre lágrimas, agregó: “Donde quiera que él esté, que mi Diosito me lo tenga en un buen lugar. Él se lo merecía todo; era una excelente persona, un excelente ser humano, con un corazón inmenso”.