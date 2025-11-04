En vivo
Blu Radio  / Entretenimiento  / Tras su éxito en Bogotá, Ryan Castro anuncia su primer estadio en Medellín

Tras su éxito en Bogotá, Ryan Castro anuncia su primer estadio en Medellín

La gira 'Sendé' del paisa ha sido un éxito y para darle cierra decidió "sacar la casa por la ventana" y hacerlo ante su gente en su primer estadio como artista.

