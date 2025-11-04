Tras su éxito en Bogotá, Ryan Castro anuncia su primer estadio en Medellín

De los buses del guetto a su primer estadio como artista, la historia que ha forjado durante años Ryan Castro para darle voz y sentido a su "pedazo" en Medellín. Comenzó como cualquier artista, luchando y tocando puertas para ser escuchado, hasta ser uno de los más escuchados del país.

"Sendé" y "Hopi Sendé", sus últimos álbumes, marcaron un antes y un después, dejando que sea uno de los más escuchado y ocupando lugares importantes como el Hot 100 de Billboard Colombia en el primer lugar al lado de Kapo en "Dónde", o su canción "Sanka" en la casilla 14.

Por eso, llegó el momento más esperado de su carrera: su primer estadio; por supuesto, se hará en casa y el Atanasio Girardot recibirá al 'Cantante del Guetto' el próximo 25 de abril de 2026 tras su exitoso concierto en Bogotá en el Coliseo MedPlus el pasado 31 de octubre.

El anuncio estuvo acompañado por uno de los videos más íntimos que Ryan ha compartido hasta ahora, mostrando su hogar en Pedregal, donde su familia y amigos más cercanos forman parte especial de la historia y del tráiler.



Precios de Ryan Castro en Medellín

Primera Fila - Palco VIP Oriental BA BA BAD:

Etapa 1: $12.000.000 | Etapa 2: $12.000.000 | Etapa 3: $12.000.000 Primera Fila - Palco VIP Occidental BA BA BAD:

Etapa 1: $12.000.000 | Etapa 2: $12.000.000 | Etapa 3: $12.000.000 Palcos VIP Oriental BA BA BAD :

: Etapa 1: $9.000.000 | Etapa 2: $10.800.000 | Etapa 3: $12.000.000 Palcos VIP Occidental BA BA BAD:

Etapa 1: $9.000.000 | Etapa 2: $10.800.000 | Etapa 3: $12.000.000 Palcos Preferencial Oriental SENDE:

Etapa 1: $5.950.000 | Etapa 2: $6.300.000 | Etapa 3: $7.000.000 Palcos Preferencial Occidental SENDE:

Etapa 1: $5.950.000 | Etapa 2: $6.300.000 | Etapa 3: $7.000.000 Palcos PMU - Exclusiva:

Etapa 1: $600.000 | Etapa 2: $600.000 | Etapa 3: $600.000 Occidental Alta Oro:

Etapa 1: $5.000.000 | Etapa 2: $5.000.000 | Etapa 3: $5.000.000 Occidental Alta Plata:

Etapa 1: $6.000.000 | Etapa 2: $6.000.000 | Etapa 3: $6.000.000 VIP Occidental - Sanka:

Etapa 1: $260.000 | Etapa 2: $280.000 | Etapa 3: $320.000 VIP Oriental - Sanka:

Etapa 1: $260.000 | Etapa 2: $280.000 | Etapa 3: $320.000 Occidental Alta - Botapafó:

Etapa 1: $238.000 | Etapa 2: $250.000 | Etapa 3: $280.000 Occidental Baja - Modo Leyenda (Menores):

Etapa 1: $280.000 | Etapa 2: $280.000 | Etapa 3: $280.000 Oriental Alta - Menos el Cora:

Etapa 1: $220.000 | Etapa 2: $230.000 | Etapa 3: $250.000 Oriental Baja - Ay Mi Papá:

Etapa 1: $170.000 | Etapa 2: $190.000 | Etapa 3: $210.000 Preferencial Occidental Bombastik:

Etapa 1: $150.000 | Etapa 2: $170.000 | Etapa 3: $190.000 Preferencial Oriental Bombastik:

Etapa 1: $150.000 | Etapa 2: $170.000 | Etapa 3: $190.000 Norte Alta - Ojalá:

Etapa 1: $128.000 | Etapa 2: $140.000 | Etapa 3: $150.000 Norte Baja - La Villa:

Ryan Castro dio catedra de un buen show en Bogotá

El cantante colombiano Ryan Castro expuso este viernes su versatilidad musical en una noche especial en el Coliseo Medplus de Bogotá, donde recorrió durante más de tres horas su carrera y brindó un espectáculo completo en el que cantó diversos ritmos como reggaeton, trap, dancehall y reggae.

El artista tuvo más de media docena de invitados y presentó un espectáculo ambientado en Curazao, la isla del Caribe en la que vivió y que inspiró sus más recientes álbumes, "Sendé" y "Hopi Sendé" ante más de 20.000 personas.

Castro hizo un recorrido por los ocho años que lleva de carrera e interpretó temas como "Parte & Choke", "Sanka" o "Donde", que pusieron a cantar y a perrear a la multitud en la primera parte del concierto.

Los invitados se sucedieron unos tras otros y entre ellos figuraron los colombianos Rayo y Toby; el colombo-venezolano Maisak, el cartagenero Maisak y el puertorriqueño Jory Boy, quienes tuvieron la oportunidad de cantar cada uno al menos dos canciones.