Tras su éxito en Bogotá, Ryan Castro anuncia su primer estadio en Medellín

De los buses del guetto a su primer estadio como artista, la historia que ha forjado durante años Ryan Castro para darle voz y sentido a su "pedazo" en Medellín. Comenzó como cualquier artista, luchando y tocando puertas para ser escuchado, hasta ser uno de los más escuchados del país.
"Sendé" y "Hopi Sendé", sus últimos álbumes, marcaron un antes y un después, dejando que sea uno de los más escuchado y ocupando lugares importantes como el Hot 100 de Billboard Colombia en el primer lugar al lado de Kapo en "Dónde", o su canción "Sanka" en la casilla 14.
Por eso, llegó el momento más esperado de su carrera: su primer estadio; por supuesto, se hará en casa y el Atanasio Girardot recibirá al 'Cantante del Guetto' el próximo 25 de abril de 2026 tras su exitoso concierto en Bogotá en el Coliseo MedPlus el pasado 31 de octubre.
El anuncio estuvo acompañado por uno de los videos más íntimos que Ryan ha compartido hasta ahora, mostrando su hogar en Pedregal, donde su familia y amigos más cercanos forman parte especial de la historia y del tráiler.
El cantante colombiano Ryan Castro expuso este viernes su versatilidad musical en una noche especial en el Coliseo Medplus de Bogotá, donde recorrió durante más de tres horas su carrera y brindó un espectáculo completo en el que cantó diversos ritmos como reggaeton, trap, dancehall y reggae.
El artista tuvo más de media docena de invitados y presentó un espectáculo ambientado en Curazao, la isla del Caribe en la que vivió y que inspiró sus más recientes álbumes, "Sendé" y "Hopi Sendé" ante más de 20.000 personas.
Castro hizo un recorrido por los ocho años que lleva de carrera e interpretó temas como "Parte & Choke", "Sanka" o "Donde", que pusieron a cantar y a perrear a la multitud en la primera parte del concierto.
Los invitados se sucedieron unos tras otros y entre ellos figuraron los colombianos Rayo y Toby; el colombo-venezolano Maisak, el cartagenero Maisak y el puertorriqueño Jory Boy, quienes tuvieron la oportunidad de cantar cada uno al menos dos canciones.