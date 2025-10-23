Llegó la continuidad de la nueva etapa de Ryan Castro en el dancehall

Este 2025 ha sido un salto personal y profesional para el antioqueño Ryan Castro que ha encontrado su mejor momento en el dancehall con su reciente álbum 'Sendé'. Pero el salto más alto fue en su colaboración 'Ba Ba Bad Remix' ocupando los primeros lugares del top 50 del chart de Spotify Colombia.

"Hermano, yo digo que Sendé es la continuación de la AWO y es algo que como que conecta mucho a Ryan Castro con la isla, con mi historia, con la isla de Curazao donde yo vivía, donde obviamente hace mucha parte de mi trayectoria también y obviamente es una palabra ya que significa estamos bien, estamos encendidos, estamos en alta, estamos a fuego", dijo el paisa sobre este proyecto.

Ahora, este 23 de octubre llegó esa continuidad con 'Hopi Sendé', un proyecto que, según él, llegó por el cariño que recibió ese primer álbum y el impacto que tuvo, que, prácticamente, lo obligó a seguir impulsando este género musical y con el toque playero, ahora, al lado de artistas como Kapo, DFZM, Rayo & Tobi, Sech, entre otros.

Ryan Castro // Foto: Instagram @ryancastrro

El álbum, que toma su nombre de la frase en papiamento que significa ‘más Sendé’, es el agradecimiento personal de Ryan a sus fans por el abrumador amor y apoyo que le han brindado a su anterior proyecto, lanzado en mayo.



El álbum anterior de Ryan, Sendé, lanzado a principios de este año, fue nombrado uno de los 25 mejores álbumes latinos de 2025 por Billboard y destacado en el resumen de mitad de año de Rolling Stone como uno de los mejores álbumes del año.

"¡TODO EL MUNDO A ESCUCHAR #HOPISENDE! 🔥 Nuevo álbum ya en la calle, un regalo para mis fans que tanto amo. 💙 Nunca les voy a fallar — siempre les tiro flows exóticos pa’ que se parchen duro. #BOTAPAFO es de mis favoritas del álbum. Vayan a ver el video, ¡quedó una locura total! 👌🏼 Qué chimba, @sogproducer", expresó.