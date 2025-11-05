Tras su exitoso Tiny Desk, ’31 Minutos’ presentó tráiler de su próxima película

A inicios de octubre de 2025, el famoso programa infantil chileno ’31 Minutos’ volvió a estar en boca de todos tras aparecer en el famoso Tiny Desk tocando varios de sus éxitos musicales, cautivando a millones y conquistando público anglo en cuestión de días.

Su primera emisión fue el 15 de marzo de 2003 bajo el trabajo de Juan Manuel Egaña, Alejandra Neumann, entre otros, en donde tuvo la producción de Aplaplac, un show infantil que se transmitió en casi todos los países de Latinoamérica en donde, por supuesto, Colombia no fue la excepción.

Este programa infantil que conquistó a gran parte de Latinoamérica contó con varias temporadas, pero, este 2025, volverá fuerte con una nueva película que será ambientada en la época de Navidad contando con todo el elenco principal que ha estado desde el inicio del noticiero.

'31 Minutos' // Foto: 31 Minutos

Cuando una ola de calor amenaza con arruinar las celebraciones navideñas en Titirilquén, Juan Carlos Bodoque deberá emprender una misión hacia el Polo Norte para salvar esta importante festividad. Mientras tanto, Tulio, Juanín, Mario Hugo, Patana y el resto del equipo preparan un evento para celebrar la Navidad y esperar el regreso de Bodoque, con la participación especial de la icónica cantante y compositora mexicana Julieta Venegas.



El tráiler oficial de esta película al fin se dio a conocer y, en pocas horas, se hizo viral al crecer la expectativa en torno a esta cinta y este famoso elenco de periodistas. Conocido por su humor ingenioso, sus inolvidables canciones originales y personajes únicos, ‘31 Minutos’ parodia el formato de un noticiero, combinando entretenimiento con un sutil comentario social y un conejo rojo muy astuto y ludópata.

La cinta llegará a Colombia el 21 de noviembre y se podrá ver en Amazon Prime. Cabe recordar que la serie también se encuentra disponible en esa plataforma.