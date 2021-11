"Tuve mucho miedo en su momento de postear esta foto": actriz Juliana Galvis

La reconocida actriz colombiana Juliana Galvis posteó en su cuenta de Instagram una imagen en la que se le ve con su rostro golpeado.

Sin embargo, ella misma explicó lo sucedido para darle contexto a la imagen: “Tuve mucho miedo en su momento de postear esta foto, nadie me pegó aunque las dudas fueron muchas. Estuve a punto de no ser Carolina Valencia por mi estupidez, pero fui yo en un momento más de torpeza. Me rompí la nariz, y ¿saben que? Me tapé, me maquillé, me cubrí, me avergoncé por nada”, escribió la actriz.

La actriz no dudó en insistir en que la imagen fue producto de un golpe que ella misma se dio en su rostro: “Repito, me pegué sola y si me hubieran maltratado el personaje estaría en la cárcel. Pinche que dirán, pinche miedo”, escribió.