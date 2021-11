Lina Tejeiro respondió sin tapujos a las preguntas de sus seguidores sobre varios temas, desde su vida laboral, hasta su vida amorosa. Esto, por medio del famoso juego falso o verdadero del cajón de preguntas de Instagram.

Una de las preguntas que más llamó la atención de los usuarios de redes sociales fue sobre “¿si un clavo saca otro clavo?”, a lo que la hermosa actriz dijo que no.

Tejeiro explicó que ese método para superar a una pareja o amor no le ha funcionado y lo declaró desde su propia experiencia.

“Para mí, desde mi experiencia, hablo desde lo que he vivido, no. Es falso, un clavo no saca otro clavo”.

Vea el video completo aquí: