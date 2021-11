El regaño de Paola Jara a Jessi Uribe por no aplicarse protector solar: “deje de hablar bobadas”

En las últimas horas, Jessi Uribe compartió con sus seguidores un particular momento que quedó grabado en video. Esto, luego de mostrar cómo se quemó la piel por no protegerse del sol mientras disfrutaba de un día de piscina.

El cantante de música popular enseñó a través de sus historias de Instagram cómo le quedó el pecho, los hombros y brazos por no aplicarse protector solar. Ante esto, un seguidor comentó que parecía “Kiko en Acapulco”.

Aunque este comentario le causó risa al intérprete de ‘Dulce pecado', a su novia, Paola Jara, no le pareció gracioso. Por el contrario, le dijo que no hacía caso y por no aplicarse bloqueador terminó así.

“Pao solo se aplica las cosas para ella, no me aplica nada”, aseguró Uribe, a lo que Jara le respondió: “deja de hablar bobadas, no haces caso”.

“El bloqueador no me gusta, pero si me lo aplicas tú, que rico”, agregó el cantante entre risas.

