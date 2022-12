“Un día de mierda”, la nueva canción de Santiago Cruz

El intérprete aseguró que este fin de semana solo quiere regresar a casa para celebrar amor y amistad con los suyos.

“Ver a mi esposa, a mis hijos, recargar pilas y volver a salir otra vez a seguir contando la historia de esta 'Vida de mis vidas' y de una canción que soltamos hoy en redes que se llama 'Un día de mierda'”, dijo.

Santiago explicó el título de su más reciente composición, que se puede encontrar en su cuentas Santiago Cruz Vevo y @Santicruz de Twitter. “Es una invitación a celebrar el día de mierda. El tema de las redes nos ha dado una tendencia de esconder cuando estamos mal y solamente publicamos las fotos cuando la estamos pasando increíble y muchas veces no la estamos pasando tan bien y eso nos lo guardamos”, aseguró.

Y añadió: “La invitación de esta canción es: en lugar de guardárselo, celébrelo. Sí, la está pasando mal, estamos de acuerdo, es un día de mierda, pero vamos a sacudirnos eso y vamos pa’ delante”.

Finalmente, fiel al estilo romántico de sus canciones, lanzó una frase sobre la estabilidad emocional. “Estar en paz con uno mismo es el mejor estado. Cuando uno está en paz con uno mismo, está solo pero no hay soledad. Y si uno no está en paz con uno mismo, no hay compañía que le aguante”, aseveró.