Blu Radio  / Entretenimiento  / 'Una canción para regresar', la propuesta de Sebastián Yatra al lado de varios artistas

'Una canción para regresar', la propuesta de Sebastián Yatra al lado de varios artistas

Un ensamble de voces, unidas por primera vez, que combina ritmos urbanos y melodías que capturan el deseo de recuperar un vínculo amoroso o una amistad.

Nueva canción de Sebastián Yatra.jpg
Nueva canción de Sebastián Yatra //
Foto: Universal Music
Por: EFE
|
Actualizado: 26 de sept, 2025

El cantante colombiano Sebastián Yatra lanzó el sencillo 'Canción para regresar', en la que participaron el dúo cubano Gente de Zona, la mexicana de origen español Belinda y el español Lucho RK.

Un ensamble de voces, unidas por primera vez, que combina ritmos urbanos y melodías que capturan el deseo de recuperar un vínculo amoroso o una amistad.

La génesis del proyecto se remonta a una tarde en la isla bonita, Ibiza (España), durante un encuentro entre Yatra y Lucho RK en una fiesta Bresh, conocida por haber reunido a artistas de música urbana en ciudades de América, Europa, Asia y Oceanía, donde comenzaron a trabajar en la idea del tema, al que más tarde se sumaron Belinda y Gente de Zona.

Sebastián Yatra y Belinda.jpg
Sebastián Yatra y Belinda //
Foto: Universal Music

El videoclip, dirigido por el español Borja Respaldiza, con quien Yatra había trabajado en el tema 'Amen' (2025) de su más reciente disco, fue grabado entre Ibiza y Formentera, con escenas en barco con amigos y puestas de sol, así como en el Bosque Nacional El Yunque, en Puerto Rico, y en La Pequeña Habana, el barrio cubano de Miami.

Esta presentación coincide con el final del tour 'Entre tanta gente Summer Tour', con el que Yatra recorrió más de diez ciudades españolas, con una última fecha prevista para este sábado en el Movistar Arena de Madrid, además de una fecha especial en octubre en Guadalajara (México).

En paralelo a la gira, el artista colombiano debutó recientemente como 'coach' de la nueva temporada de 'La Voz España', junto a un jurado integrado por los cantantes españoles Malú y Pablo López, y el músico estadounidense, de origen británico-libanés, Mika.

Esta colaboración, que reúne a artistas de diferentes países y estilos, se enmarca en la expansión de la música urbana y pop latina en mercados europeos y norteamericanos, coincidiendo con el Mes de la herencia hispana en Estados Unidos.

