“Venecia no fue nada fácil”: Daniella Álvarez sobre complicaciones para movilizarse en Italia

La presentadora y modelo Daniella Álvarez contó a través de su cuenta de Instagram, los incómodos momentos que tuvo que pasar en su viaje en Venecia por cuenta de la limitada infraestructura para la movilización con personas que padecen de alguna discapacidad.

“Venecia en realidad no fue nada fácil. Para una persona con movilidad reducida y su pareja o familia es mejor pensar dos veces en ir”, contó en la red social, en la que publicó lo que tuvieron que pasar junto a su novio, el actor Daniel Arenas, para subirse a una góndola.

Sin embargo, no todo fue malo, pues destacó la importancia de su pareja, quien siempre está ahí para apoyarla, “pero ahí estás siempre tú… gracias amor lindo por darme tu mano para levantarme cada mañana, por sostenerme cuando no tengo equilibrio, por pensar en cada detalle para que yo esté siempre segura, por multiplicar tu fuerza y energía, por tus sacrificios, por amarme con lo que tengo y lo que no… te amo! me haces feliz”.

A pesar de los engorrosos momentos para movilizarse, la pareja disfrutó de un viaje muy romántico y los detalles que tiene el actor con la modelo siempre han sido elogiados desde que iniciaron su noviazgo.

A la publicación de la modelo no tardó el mensaje de su novio, que una vez más demuestra la solidez de su relación, “para quienes vivimos con DIOS en el corazón y todo lo hacemos con Amor verdadero, siempre habrá un camino y el que yo elegí caminar cargar rodar o navegar contigo fue el que siempre Soñé. Te Amo”.

