Video: Así les explicará Carla Giraldo a sus hijos que fue bisexual

Carla Giraldo fue entrevistada por el programa La Red, en el que habló de su vida personal, artística y amorosa, además, contó cómo les explicará a sus dos hijos que algún día fue bisexual.



“Yo no era tan feliz en mi casa, soy adoptada, di con una familia en la que me trataron muy bien, pero mis papás eran muy sobreprotectores y no podía hacer nada, entonces me fui”, contó la actriz.

Vea también: Video: La enfermedad que padece la Señorita Colombia en pleno Miss Universo



Según Giraldo, siempre estuvo en busca de su felicidad y para ella era importante formar su familia, además, agradeció a Dios por el hombre que le puso a su lado, Mauricio Fonnegra, con el que comparte sus hijos, Adrian y Damian.



La paisa tuvo una época en la que fue bisexual, incluso, no duda que en algún momento tendrá que explicarles a sus hijos sobre aquella inclinación sexual.



“Llegará el momento en el que me toque sentarme con ellos y explicarles que así fue y no tengo nada que cambiar en mi vida. Lo que fue, fue y lo que viven en este momento es lo que los nutre a diario”, relató.