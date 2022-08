Video: Britney Spears estrenó canción después de seis años, esta vez de la mano de Elton John

Britney Spears lanzó el viernes "Hold Me Closer" su primera canción nueva en seis años en dúo con la leyenda de la música británica Elton John.

El tema, una versión bailable de la balada de John de los años 70 "Tiny dancer", con elementos de su posterior éxito "The One", se estrena menos de un año después de que Spears ganara una batalla judicial a su padre, poniendo fin a un acuerdo de tutela que le daba el control sobre gran parte de su vida.

Publicidad

¡Mi primera canción en seis años! tuiteó Spears. "Es genial estar cantando con uno de los hombres más clásicos de nuestro tiempo", dijo.

La portada muestra imágenes de la infancia de las dos leyendas del pop, que entre ambas suman 90 años de experiencia en la música.

Al desempolvar algunos de sus propios clásicos con un artista más joven, John repite lo hecho con el éxito del año pasado "Cold heart", grabado con Dua Lipa.

Publicidad

El último lanzamiento de Spears fue el album "Glory" en 2016.

Desde entonces, la cantante - que dominó las listas de éxitos del pop a finales de los 90 y principios de los 2000- estuvo en el punto de mira a consecuencia de la tutela que controló su vida durante 13 años.

Publicidad

John, propiamente sir Elton John, es una de las mayores estrellas del pop británico que ha dejado su marca en la música desde los años de la década de 1970 con decenas de composiciones como "Your song", "Goodbye yellow bricks road" "Candle in the wind" o "I'm still standing."

Le puede interesar. Escuche el podcast Emprender, Fallar y Triunfar: