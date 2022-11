El presentador del programa La Red Carlos Vargas habló hace algunos días para el programa Se dice de mí y contó cómo su familia se enteró de su orientación sexual. Todo fue a raíz de una discusión que tuvo con su hermana Viviana Vargas en la que, en medio de la conversación, ella le dice que sí le iba a pelear que lo hiciera como "un hombre".

"En esas bajó mi papá y Carlos aprovechó que le dijo que él era gay ", relató Viviana Vargas en Se dice de mí.

Por su parte, Carlos relató que en medio de la conversación gritó de manera muy fuerte su orientación sexual para que todos en casa escucharan.

"Yo dije ¿y si soy maric* que? yo lo grité en toda la casa para que lo escuchara mi papá, mi mamá y la mejor amiga de mi mamá que estaban en la sala, porque volver a repetir ese pedazo cuesta trabajo. Mi papa tienen una reacción inmediata por crianza y me dice que si iba a ser así que me fuese de la casa", narró Carlos.

La mamá también contó lo que se vivió ese día en casa y dijo que subió de inmediato a calmar los ánimos.

"Yo estaba en el primer nivel de la cocina y yo subí para ver si iba a reaccionar a pegarle y le dije que no me avergonzaba de Carlos porque era mi hijo y no había matado ni hecho nada malo", afirmó.

Sin embargo, el presentador solo duró una noche fuera de casa, ya que luego fue recibido de nuevo con los brazos abiertos. En el momento en el que regresó a su hogar vio que su mamá tenía los ojos hinchados de tanto llorar, a lo que ella le comentó que se ponía en su lugar.

Vea la entrevista completa aquí: