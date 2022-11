Video: Endry Cardeño y Mara confiesan cómo es la experiencia de ser una mujer trans

La modelo Mara Cifuentes y la actriz Endry Cardeño, en diálogo con La Red, de Caracol Televisión, contaron cómo es la experiencia de ser una mujer trans y las dificultades que han pasado por asumir públicamente su rol.

“Yo nunca fui la persona que tuvo una confusión. Hoy, a mis 43 años, puedo decir que nunca tuve ese momento en que dije voy a cambiar. Estaba tan feliz descubriendo la vida que no me importaba”, dijo Endry, quien confesó que fue víctima de bullying por su condición.

Mara, por su parte, aseguró que es una mujer plenamente feliz, se siente segura de sí misma y orgullosa de lo que es y lo que ha logrado en su vida.

“(En un comienzo) no estaba pensando tanto en ser mujer porque ya lo era. Mis padres me permitían serlo porque ellos me dejaban jugar con muñecas y en los cumpleaños me ponían globos rosados”, dijo la modelo.

“Unos me decían que era linda y que pensaban que era una mujer, mientras otros me tiraban cosas en la calle: orines, piedras, barro, de todo. Yo tenía tantas ganas de vivir que no tenía tiempo de llorar”, manifestó Endry.

Entre lágrimas, Mara recordó lo importante que ha sido su madre en todo su proceso por su apoyo y amor incondicional.

“Me da mucha felicidad estar aquí sentada contando mi historia”, sentenció.