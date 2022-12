Video: entre lágrimas, las Kardashian revelaron el fin de su 'reality show'

Kris Jenner junto a sus hijas Kim, Khloé y Kourtney Kardashian le compartieron al equipo que las acompañó durante todos estos años la decisión de terminar con su programa.

"Solo queríamos decirles en persona que no seguiremos adelante con la filmación del programa", expresó Kris emocionada.

"Este viaje ha sido lo más increíble que hemos hecho. Y ni siquiera podemos expresar el agradecimiento que les tenemos", agregó.

No obstante, el pequeño detalle que no pasó desapercibido fue la cara de llanto de Kim Kardashian que se volvió icónica desde la segunda temporada cuando la familia realizó un viaje a Colorado.

Por su parte Khloé llenó de elogios al equipo por acompañarlas durante varias experiencias de vida. Asimismo, Kourtney decidió lanzarse al ruedo con palabras de agradecimiento pese a que en un primer momento bromeó diciendo que "no es una gran conversadora".

El programa ‘Keeping Up with the Kardashians’ fue estrenado el 14 de octubre de 2007, es transmitido por el medio E! y contó con 20 temporadas.

Así quedó registrado el momento: