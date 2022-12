"Me robaron en menos de 15 segundos": dueño de caja de cambio víctima de fleteo en Barranquilla

En entrevista con BLU Radio el dueño de una caja de cambio ubicada sobre la calle 76 de Barranquilla contó que fue víctima de fleteo esta semana.

El comerciante aseguró que, luego de cobrar un cheque en un banco de la ciudad en un cajero lo habría seguido un lujoso automóvil marca Volkswagen Jetta Gti del cual, al llegar a la caja de cambio, se bajó un hombre armado.

Publicidad

"El cajero me puso miles de trabas. De allí creo que me atracaron. Me siguieron en un Volkswagen negro. Cuando llego a mi oficina me bajo y cuando voy entrando y prendo el foco me encañonan y fue cuestión de 15 segundos que me asaltaron. El hombre se fue en una moto y detrás iba el carro negro", indicó el comerciante.

El monto robado sería de 27 millones de pesos. Las autoridades ya tienen identificada las placas del vehículo en el que iba el presunto ladrón.

Publicidad

Vea aquí el momento del robo: