Video: Gerardo Bedoya explicó por qué le pegó a un taxista en plena calle

Gerardo Bedoya estuvo en el programa La Red contando la razón por la que le pegó a un taxista en medio de una calle de Bogotá. La situación, según explicó, se dio porque el conductor trato de “rateros” tanto al exfutbolista como a su novia.

Según lo relatado por Bedoya, él se encontraba en un restaurante viendo la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors, cuando su novia decidió enviarle comida en un taxi a su mamá, quien aparentemente estaba enferma. Luego de dos horas, la encomienda no llegó, por lo que la pareja del deportista le pidió al taxista que se regresara al lugar, sitio en el que esperaron durante cinco horas.



“Al llegar el conductor, dejó la comida sobre el piso y le hice el reclamo, a lo que él me respondió que “no podía ponérsela en la cabeza””, comentó.



“La carrera costaba $6.000 y el taxista nos estaba cobrando $18.000, más el recargo. Mi novia le dijo “no le voy a pagar”. Nos devolvemos al restaurante y él comenzó a decir “ustedes son unos rateros”, ahí me devolví, él me manoteó y fue cuando le pegué”, explicó.



“El comenzó a gritar y a temblar, pero no tenía nada”, añadió.



El exfutbolista aprovechó el momento para pedir disculpas por lo sucedido.



Cabe resaltar que Bedoya tiene el récord de mayor número de tarjetas rojas en el mundo, por lo que el video del incidente se volvió viral en redes sociales.

