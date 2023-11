Video: Manuel Medrano ofreció su primer concierto con ayuda de inteligencia artifical

En las últimas hora se viralizó el nombre de Manuel Medrano en redes sociales luego de que se presentara este miércoles, 1 de noviembre, en Ciudad de México desde el Centro CitiBanamex. Allí, el cantautor cartagenero sorprendió a sus seguidores con un show único en donde estuvo junto a la inteligencia artificial de Amazon, Alexa.

Durante el show, Medrano y Alexa se comportaron como amigos mientras ella ayudaba al colombiano a darle un rumbo a su presentación. Fue tan cómico el momento que bromearon con preguntas como “¿Alexa, quién es el hombre más guapo del planeta?”, o “¿Cuál es la canción con más reproducciones de Manuel Medrano?”.

La escena emocionó a los seguidores del cartagenero en México, tanto así que no dudaron en grabar lo que estaba sucediendo y compartir ese show en redes sociales. Por su parte, el creador de 'Afuera del Planeta', 'Nenita' y 'Si pudiera' deslumbró con una presentación única.

El cantante colombiano Manuel Medrano cerró con éxito su gira 2023 en México con tres conciertos multitudinarios en las ciudades de Tampico, Veracruz y Saltillo.

Las tres presentaciones, que se llevaron a cabo en octubre de este año, contaron con una asistencia masiva que coreó los éxitos del artista, como 'Verano en NY', 'Si pudiera' y 'Afuera'.

"Me siento muy feliz de poder cerrar esta gira en México, un país que siempre me ha recibido con mucho cariño", dijo Medrano en un comunicado. "Estos conciertos han sido unos de los mejores de mi carrera y me han dejado un recuerdo imborrable".

La gira 2023 de Manuel Medrano inició en mayo de 2022 con el "Eterno Tour", con el que recorrió Colombia, Perú, Ecuador y Estados Unidos. En octubre de este año, inició la segunda parte de la gira, "Manuel Medrano en Concierto", con la que visitó México, Honduras y Guatemala.

