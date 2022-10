Video: Mauro Urquijo y su novia trans rompen el silencio y hablan sobre su relación

En los últimos días se conoció la nueva relación de Mauro Urquijo con María Gabriela Isler, una modelo trans. Desde entonces, la vida privada del actor colombiano ha sido numerosamente mencionada en redes sociales y en programas de entretenimiento.

Publicidad

El actor y su pareja, María Gabriela Isler, en diálogo con La Red, programa de entretenimiento de Caracol Televisión, revelaron detalles inéditos de este polémico noviazgo que ya va rumbo al altar.

“Nos conocimos hace varios meses por chat. Empezamos a chatear y seguimos en ese ritmo. Hace tres meses nos conocimos personalmente y ya llevamos un mes conociéndonos más (…) Yo con María Gabriela me conocía antes y veníamos hablando, pero no teníamos ningún tipo de relación. Empezamos en forma hace poco y todo va bien”, dijo Urquijo.

Publicidad

Aseguró que María Gabriela y él se entienden a la perfección y el sentimiento de ambos ha ido creciendo con el tiempo.

Publicidad

“Yo sé con la persona con la que estoy. Después que me sienta segura conmigo misma y con quien estoy, no me importan los demás comentarios. No me siento en la boca del lobo, seguiremos adelante y a darle duro a esta relación”, manifestó, por su parte, María Gabriela.

Añadió que no le importa el pasado de Mauro, sino el futuro que quieren construir juntos, sin importar el qué dirán o los comentarios de la gente que los rodea.

Publicidad

Mauro confesó que no ha presentado a María Gabriela oficialmente a su familia por temas de distancia y problemas de tiempo.

Publicidad

“Los errores que cometí antes son temas del pasado. Con ella (María Gabriela) me entiendo muy bien y estamos felices (…) No hay que estigmatizar a nadie, no hay que andar pensando que una persona es más o menos por tener una actitud diferente”, sentenció.

Asimismo, María Gabriela desmintió que entre los dos exista una relación por interés. Indicó que ambos tienen sus trabajos y son muy respetuosos de lo que hace el otro.

Publicidad

Vea en el siguiente video la entrevista con Mauro Urquijo y María Gabriela Isler: