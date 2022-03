Video: niño se hace viral por recrear el baile de Peter Parker en “Spider-Man 3”

El video publicado en diferentes redes sociales se ha vuelto viral, pues el pequeño se puso de pie en la mitad de una fiesta y empezó a realizar los icónicos pasos de Peter Parker en Spider-Man 3.

Durante la tercera entrega de esta aclamada película, Tobey Maguire hace el papel de Peter Parker y una de las escenas más recordadas se remonta a este baile realizado en las calles de Nueva York vistiendo un traje negro.

Algunos internautas llegaron a comparar las imágenes con el video original y se puede ver que el pequeño logra imitar a la perfección los pasos.

La canción “We Like to Parry” de Vengaboys es la canción que suena de fondo tanto en la película como en el video del menor, que ya llegó a más de 10 millones de reproducciones.

Algunos seguidores escribieron en los comentarios, “(ustedes) no tienen idea de cuánta felicidad me trajo”; “el mejor video que he visto en mucho tiempo”; “imagínate ver a este niño y no saber que está haciendo el baile más épico en la historia del cine”; “acaba de empezar marzo y ya tengo mi nuevo video favorito del mes”, entre otros.

