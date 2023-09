Video| Shakira muy explícita en su nueva canción 'El Jefe': "es un hijo de put"*

Shakira continúa brillando en la escena musical con su nuevo sencillo 'El Jefe', en colaboración con la banda mexicana Fuerza Regida.

Esta canción regional mexicana le da a los seguidores de la colombiana una nueva faceta y puede sumar otro éxito a su extenso repertorio. Además, la estrella internacional lanzó el video oficial de la canción, dirigido por Jora Frantzis y filmado en Miami.

En redes sociales la letra es considerada por los seguidores de la cantante como una última dedicatoria a Piqué. Sin embargo, el tema habla específicamente de un mal jefe.

Esta es la letra completa de la canción El jefe de Shakira y grupo Fuerza Regida:

Siete y media ha sonado la alarma,

yo con ganas de estar en la cama,

pero no se puede, llevo a los niños a las nueve.

El mismo café, la misma cocina, lo mismo

de siempre, la misma rutina. Otro día de

mierda. Otro día en la oficina.

Tengo un jefe de mierda que no me paga bien,

yo llego caminando y él en Mercedes Benz.

Me tiene de recluta, el muy hijo de puta.

Tas’ soñando con irte del barrio.

Tienes todo pa’ ser millonario.

Gustos caros, la mentalidad, solo te falta el salario.

Se acumulan las facturas. Ser pobre es una basura.

Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura

estudié y nada pasó. Maldita vida tan dura.

Trabajo más que un cabrón, pero follo menos que un cura.

Que ironía que locura. Esto si es una tortura.

Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura.

Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura,

pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura.

Tengo un jefe de mierda que no me paga bien,

yo llego caminando y él en Mercedes Benz.

Me tiene de recluta, el muy hijo de puta.

Tas’ soñando con irte del barrio.

Tienes todo pa’ ser millonario.

Gustos caros, la mentalidad. Solo te falta el salario.

Tienes un jefe de mierda que no te paga bien.

Tú llegas caminando y él en Mercedes Benz.

Te tiene de recluta, el muy hijo de p…

Toy’ soñando con irme del barrio.

Tengo todo pa’ ser millonario.

Gustos caros, la mentalidad, solo me falta el salario.

Lili Melgar, para ti esta canción,

que no te pagaron la indemnización.

Este éxito musical llega después de que Shakira recibiera siete nominaciones a los Latin Grammy en varias categorías destacadas. Entre las nominaciones se encuentra la prestigiosa categoría de Canción del Año por sus contribuciones a "Acróstico," "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53" y "TQG".