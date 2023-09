Por culpa a su adicción a la gaseosa, joven terminó en el hospital y con grave enfermedad

En un alarmante testimonio sobre los peligros de los hábitos alimenticios poco saludables, un joven colombiano, conocido como @daveramirz en la red social TikTok, compartió su impactante experiencia que lo llevó al hospital debido a su adicción a la gaseosa. La historia ha generado una oleada de reacciones en las redes sociales, sirviendo como advertencia para quienes caen en patrones similares.

El dramático episodio comenzó cuando el joven visitó la casa de su novia para jugar con su perro. Al día siguiente, fue golpeado por un fuerte dolor abdominal que lo dejó postrado en el suelo, necesitando atención médica de urgencia.

Después de una serie de pruebas médicas, se le diagnosticaron cálculos renales, una condición dolorosa y potencialmente peligrosa. Aprovechando su plataforma, @daveramirz hizo un llamado a sus seguidores para que presten atención a su dieta y se mantengan bien hidratados.

En declaraciones posteriores, el joven colombiano aclaró que su intención no era atacar a ninguna marca en particular, sino concientizar sobre los riesgos de los malos hábitos alimenticios. "No hay nada de malo en disfrutar de una bebida cola de vez en cuando, pero en mi caso llegué a consumir casi dos litros al día. Además, mi rutina de sueño era desordenada, acostándome a altas horas de la madrugada y levantándome temprano", explicó.

Publicidad

Como si esto no fuera suficiente, @daveramirz reveló detalles alarmantes sobre su dieta diaria, que incluía la ausencia de un desayuno adecuado, un consumo excesivo de café, lácteos, queso y alimentos altamente condimentados. Además, admitió que apenas consumía agua, lo que exacerbó su situación.

Este caso sirve como un recordatorio contundente sobre la importancia de llevar una dieta equilibrada y mantenerse hidratado. La historia de @daveramirz es un llamado de alerta para todos aquellos que podrían estar cayendo en patrones similares, destacando la necesidad de tomar medidas para preservar la salud y el bienestar.

Le puede interesar: