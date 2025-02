Viña del Mar retoma su festival tras apagón con Carlos Vives, Carín León y Edo Caroe

El Festival Internacional de Viña del Mar (Chile) se reanudó la noche de este miércoles tras el apagón nacional que le obligó a suspender el martes su tercera jornada, manteniendo la programación encabezada por los cantantes Carlos Vives y Carín León, y el humorista Edo Caroe.

La gala empezó con una actuación que reunió por primera vez a todos los concursantes de las históricas competiciones folclórica e internacional, que cantaron acompañados del artista urbano chileno Kidd Voodoo, miembro del jurado y también en la parilla de la 64ª edición del festival.

El colombiano Carlos Vives, conocido como el ‘rey del vallenato’, inauguró la programación de la cuarta noche del evento, el mayor de la cultura latinoamericana, al que asiste por quinta vez tras presentarse con éxito los años 1996, 1998, 2014 y 2018

Le siguió uno de los platos fuertes del humor de esta edición del festival, el comediante chileno Edo Caroe, cuyas rutinas han ganado el reconocimiento del público por su estilo transgresor e innovador que combina la comedia con el ilusionismo.

Como colofón de la noche, el cantante mexicano Carín León, uno de los principales representantes de la música regional mexicana, género que ha conseguido llevar a oyentes de todo el mundo con canciones como “Que Vuelvas”, “Primera Cita” y “Según Quien”.

Cambios en la competición folclórica e internacional

La anulación de la pasada jornada del festival, en la que además de los artistas principales iban a actuar los concursantes de las competiciones folclórica e internacional, provocó que todas sus actuaciones se trasladaran un día.

Así, el turno de la noche del miércoles quedó destinado para Renata Flores, Ms. Ambar y Metalengua, representantes en la competencia folclórica de Perú, México y Chile, respectivamente, y de Santi Borda, Cecille y Gerónimo Sims, representantes internacionales de Argentina, Italia y Bolivia.

Según la programación original del festival, el jueves tendría lugar la final de las competiciones y el viernes actuarían tan solo los ganadores, pero ante los cambios causados por el corte eléctrico, la dirección del evento ha dicho estar sopesando entre la opción de alargarlas hasta sábado, o de finalizarlas el viernes en caso de que no sea posible coordinar las agendas de los concursantes.

Reprogramación de la tercera noche del festival El estado de emergencia y el toque de queda declarados por el Gobierno de Chile tras el corte de luz que afectó el martes al 99% del país obligaron a la dirección del festival a suspender todas las actuaciones de su tercera noche, que se reprogramó para el sábado 1 de marzo, alargando un día su oferta musical y cómica.

“La Quinta Vergara es autónoma, tiene su sistema de generación propio y todas las condiciones para poder hacer el festival, pero al no haber luz el público no habría podido tener un regreso seguro”, explicaron a los medios los organizadores del evento.

La banda Morat, el humorista Pedro Ruminot y el cantante Sebastián Yatra, los principales artistas que conformaban la parrilla de esta jornada del festival, “colaboraron muy rápidamente para reprogramar sus conciertos porque entienden que hay fans esperando”, añadió la dirección.

También detalló que sus espectadores, muchos de los cuales se habían trasladado expresamente a la ciudad costanera para asistir al festival, podrán solicitar la devolución íntegra del dinero de la entrada a partir del 3 de marzo.