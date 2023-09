Vuelve la familia Reyes Elizondo a la pantalla del Canal Caracol: conozca los detalles

El sábado, 16 de septiembre, Casa Blu tuvo como invitada especial a la actriz colombiana Paola Rey, quien habló de su papel como Jimena Elizondo en Pasión de Gavilanes 2.

Después de 18 años vuelve la producción que quedo metida en el corazón del público colombiano y dejó su huella en diferentes lugares del mundo, atrapados por la historia de la familia Reyes Elizondo.

Paola Rey pasó por los micrófonos de Casa Blu y recordó con gran aprecio y cariño su personaje de Ximena Elizondo en Pasión de Gavilanes: “Si algo tengo yo con este personaje y con este proyecto es agradecimiento absoluto y total por estar en un proyecto que ha marcado una historia de la televisión colombiana”,

La sorpresa que se llevó al saber que se haría una segunda parte, fue para ella un momento un gracioso momento de incredulidad: “Me dio un ataque de risa, porque de verdad nunca me imaginé que eso fuera a pasar después de tanto tiempo”.

“Esto ha sido un proyecto de exportación que ha trascendido fronteras y generaciones”, agrego.

Al hablar de la magia que tiene y genera una producción tan relevante como Pasión de Gavilanes, Paola rey atino a decir que: “Realmente hay factores que fueron muy relevantes, por ejemplo, en ese momento los hombres no se quitaban la camisa y se estaba mostrando mucho la piel del hombre, fue una novela innovadora, por el mundo vaquero y también por el enamoramiento de hermanos y hermanas”.

“Este proyecto tiene magia, porque yo siento que estuvieron todos los elementos donde tenían que estar y todas las piezas encajaron, además del cariño de la gente, porque si el televidente no quisiera tanto este proyecto, no sería lo que es y no hubiese trascendido en el tiempo como lo hizo", destacó Paola Rey.

