Yeison Jiménez había expresado cuál era su mayor miedo antes de morir: "Mis hijas"

Yeison Jiménez fue uno de los máximos exponentes de la música popular colombiana y una de las figuras más influyentes del género en la última década. A sus 34 años, el cantante había logrado consolidar una carrera marcada por la perseverancia, el éxito comercial y una conexión con el público.

El artista falleció el pasado sábado 12 de enero de 2025 en un accidente aéreo ocurrido en Paipa, Boyacá. El artista viajaba en una aeronave privada que se accidentó y terminó calcinada tras un intento fallido de despegue en el aeropuerto del municipio.

En el hecho también murieron otras cinco personas, entre ellas su mánager, Jefferson Osorio, y el fotógrafo Weisman Mora. Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las causas del accidente.

Nacido en el seno de una familia humilde, Yeison Jiménez inició su vida laboral desde temprana edad en Corabastos, en Bogotá, experiencia que él mismo destacó en diversas entrevistas como un punto de partida en su historia de superación.



Con esfuerzo, logró abrirse camino en la industria musical hasta convertirse en uno de los artistas más escuchados de la música popular, con éxitos como ‘Aventurero’, ‘Destino final’ y ‘Porque la envidia’. Al momento de su fallecimiento, atravesaba el punto más alto de su carrera, con giras nacionales e internacionales y millones de reproducciones en plataformas digitales.

En medio de la conmoción, se ha viralizado un video de Yeison hablando sobre cuál era su mayor miedo. En el video se ve al artista respondiendo una pregunta de sus redes sociales sobre sus miedos.

Jiménez asegura que: "No ver crecer a mis hijas. Ese es mi mayor miedo".

La muerte del cantante ha generado una fuerte conmoción en todo el país. En Bogotá, cientos de seguidores se reunieron en las inmediaciones del estadio El Campín para rendirle un homenaje simbólico con velas, flores blancas y cánticos.

Por su parte, la familia del intérprete hizo un llamado a la prudencia y responsabilidad frente a la información que circula en redes sociales sobre las exequias.

Lina Jiménez, hermana del cantante, aclaró que aún no se han definido el lugar ni la fecha del funeral, ya que el proceso depende de los protocolos y tiempos de Medicina Legal en Bogotá. Los familiares reiteraron que cualquier anuncio oficial será comunicado exclusivamente a través de sus canales oficiales.